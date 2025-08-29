Job, Kids, Sport: Nadine Dadour ist fit, bis sie am chronischen Erschöpfungssyndrom erkrankt. Die 47-Jährige wird aus dem Leben geworfen, aber sie hat einen Traum und braucht Spenden.
Sie muss das Datum nicht extra nachschlagen, es hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt: Der 2. Oktober 2023 – ein Montag und ein Brückentag – war es, an dem Nadine Dadour mit letzter Kraft in die Praxis ihrer Hausärztin reinwankte, denn zum richtigen Laufen hat es damals nicht mehr gereicht. „Ich habe es schier nicht rein geschafft. Mein Körper hatte keine Energie, ich habe kaum noch Luft gekriegt, und mein Herz raste wie verrückt.“