In diesem Jahr wird beim Fellbacher Herbst kein Festzelt aufgestellt. Die Stadtverwaltung erklärt den Grund, weshalb das gemütliche Beisammensein unterm Zeltdach 2026 ausfällt.
Als Andreas Dietmann, Prokurist der Fellbacher Event & Location GmbH (Feel), vor wenigen Tagen im Verwaltungsausschuss einen Rückblick auf den vergangenen und einen Ausblick auf den kommenden Fellbacher Herbst (Rems-Murr-Kreis) gab, war noch mit keiner Silbe die Rede von dieser misslichen Perspektive. Und auch, wenn es gerüchteweise in gut unterrichteten Kreisen schon kursierte, so kommt die Botschaft nun für die Öffentlichkeit doch überraschend: Beim diesjährigen Fellbacher Herbst am zweiten Oktoberwochenende wird es keinen Festzeltbetrieb geben.