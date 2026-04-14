Fellbacher Mafia-Prozess: Was wussten der Polizist und sein Trauzeuge wirklich über die ’Ndrangheta?

Im Fellbacher Mafia-Prozess steht Antonino P. als mutmaßlicher Buchhalter einer ’Ndrangheta-Gruppe vor Gericht. Welche Rolle spielte sein Freund, der Polizist Eric R.? Das Urteil naht.
Ist Antonino P. aus Kernen nur ein gutmütiger Mensch, der durch falsche Freunde in krumme Geschäfte verwickelt wurde – oder der Buchhalter und Organisator krimineller Machenschaften einer ’Ndrangheta-Gruppe in Fellbach? Und welche Rolle spielte sein Freund, der Fellbacher Polizist Eric R., der mindestens zweimal für ihn Erkundigungen im Polizeicomputer einholte? Am Mittwoch wird das Landgericht Stuttgart ein Urteil in dem aufsehenerregenden Mafia-Prozess fällen.