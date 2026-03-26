Fellbacher Etat verabschiedet: Stadt setzt Grundsteuer kräftig hoch – CDU spricht von „überzogener Erhöhung“

Als letzte Große Kreisstadt an Rems und Murr hat Fellbach den Haushalt für 2026 endlich verabschiedet. Die Grundsteuer wird gegen den Widerstand der CDU auf 285 Punkte erhöht.
Wenn’s mal wieder länger dauert: Martin Oettinger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler/Freien Demokraten, sprach kürzlich vom „Etappenhaushalt 2026“. Die Oberbürgermeisterin von Fellbach (Rems-Murr-Kreis), Gabriele Zull, wiederum erklärte jetzt zu Beginn ihrer Erläuterungen im Gemeinderat: „Die langwierigste Haushaltsphase ever geht nun zu Ende“, zumindest in ihrer 2016 gestarteten OB-Ära. „Doch heute ist der vorläufige Schlusspunkt erreicht.“