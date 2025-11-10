Fellbacher Budenstadt: Das ist neu beim Fellbacher Weihnachtsmarkt

Die Fellbacher Budenstadt wird am ersten Adventswochenende eröffnet. Mit einigen Neuheiten kann der Weihnachtsmarkt aufwarten.
Der Fellbacher Weihnachtsmarkt (Rems-Murr-Kreis) hat in diesem Jahr eine neue Attraktion für die Besucher. Auf dem Platz, wo sich beim Fellbacher Herbst das große Riesenrad gedreht hat und das neue Festzelt stand, wird während der Fellbacher Budenstadt eine Dampflok Fahrt aufnehmen. „Mehr als 200 Meter verläuft die Strecke auf Gleisen“, sagt der Marktleiter Max Seeger von der Fellbach Event & Location GmbH (Feel).