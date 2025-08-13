Fellbach: Taugt der Schwabenlandtower als Erstaufnahmestelle für Geflüchtete?

Rathauschefin Gabriele Zull äußert sich deutlich zu früheren Vorschlägen und aktuellen Gerüchten, im Schwabenlandtower könnte eine Landeserstaufnahmestelle entstehen.
Wenn in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Rede davon war, wo man denn in Fellbach Flüchtlinge unterbringen könnte, dann verwiesen Leser in Briefen oder E-Mails an unsere Redaktion gerne auf jenes halb fertige Hochhaus am Rande der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) . Dieses sei zumindest für eine solche Zwischennutzung doch gut geeignet.