Fellbach: Glatzen gegen Locken – ein rutschiges Besenhockey-Duell für den guten Zweck

Das Fellbacher Benefiz-Besenhockey-Duell am Neujahrstag hat Tradition. Wer in diesem Jahr das kuriose Hockeymatch gewonnen hat und wie viel Geld gesammelt wurde, lesen Sie hier.
Wie ausgelassene Kinder sind die Locken nach dem 6:4-Erfolg gegen die Glatzen übers Eis gehüpft. Der Jubel im Lager der Sieger über den Erfolg – und die gelungene Revanche für die 0:3-Schlappe vor einem Jahr – war riesig. Doch auch die Verlierer hatten Grund zur Freude, denn gemeinsam haben die Freunde bei ihrem mittlerweile 22. Benefiz-Besenhockeyspiel am Neujahrstag auf der Fellbacher (Rems-Murr-Kreis) Eisbahn 30 500 Euro gesammelt – so viel Geld wie noch nie zuvor für die gute Sache.