Ok, danke, tschüss – die Formation aus Mannheim ist am Freitagabend Headliner des Fellbacher Rebstock-Festivals.

Das beliebte Musikfestival startete einst auf dem Fellbacher Kappelberg. Mittlerweile ist es in der Stadtmitte angelangt – so auch an diesem Freitag und Samstag.











Was für ein Musikfest, was für eine fast 50-jährige Historie: Im September 1976 war es, als das Rebstock-Festival erstmals über die Bühne ging. Die rockbegeisterten Jungspunde mussten im September 1976 allerdings einige Höhenmeter absolvieren, denn es fand als „erstes Amateurbandfestival am Kappelberg“ statt.