Die Stadtwerke Fellbach modernisieren derzeit die Stromversorgung in der City. Wegen der Arbeiten müssen in den nächsten zwei Wochen auch die Linienbusse häufig Umleitungen fahren.

Verkehrsteilnehmer, die in den Osterferien die Innenstadt von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in Nord-Süd-Richtung oder umgekehrt durchqueren möchten, müssen sich auf etliche Unannehmlichkeiten, Sperrungen und Umleitungen einstellen. Der Grund: Die Stadtwerke Fellbach modernisieren in dieser Ferienzeit die Stromversorgung im Kerngebiet der Stadt.

Aktuell wird in der Sebastian-Bach-Straße eine neue 10-Kilovolt-Stromleitung verlegt. Mit der Verlegung dieser 10-kV-Leitung investieren die Stadtwerke nach eigenen Angaben „in eine moderne und zukunftssichere Stromversorgung, die die Versorgungsqualität und Verkehrssicherheit für die Bürger nachhaltig verbessert“.

Querungen der Bahnhofstraße und der Cannstatter Straße

Aktuell lassen sich die Bauarbeiten noch auf der Ostseite der Cannstatter Straße beobachten. Doch demnächst stehen die notwendigen Querungen der Bahnhofstraße und der Cannstatter Straße an. Hierfür sind aufgrund der beengten Platzverhältnisse jeweils dreitägige Vollsperrungen erforderlich.

Der erste Bauabschnitt in diesem Bereich betrifft die Bahnhofstraße – in dieser Einbahnstraße ist der Verkehr in die nördliche Richtung unterwegs. Von Montag, 30. März, bis Mittwoch, 1. April, ist die Bahnhofstraße allerdings wegen der Bauarbeiten vollständig gesperrt. Das Pressereferat der Stadt stellt in einer Mitteilung klar: „Anwohner sowie Anlieger können ihre Ziele weiterhin erreichen, müssen jedoch mit Einschränkungen und einer geänderten Verkehrsführung rechnen.“

Der Durchgangsverkehr wird am Stuttgarter Platz nach Westen über die Stuttgarter Straße, die Esslinger Straße, die Tainer Straße und die Cannstatter Straße umgeleitet.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Buslinien 60 und N6 fahren ab Betriebsbeginn vom Bahnhof über die Eisenbahnstraße, die Esslinger Straße und die Tainer Straße zur Lutherkirche, wo sie wieder auf ihre reguläre Strecke zurückkehren, dabei werden in der Esslinger Straße auch zusätzliche Haltestellen bedient.

Im zweiten Bauabschnitt folgt die Vollsperrung der Cannstatter Straße von Dienstag, 7. April, bis Donnerstag, 9. April. Auch hier bleiben die Bereiche für Anwohner sowie Anlieger grundsätzlich erreichbar, allerdings ebenfalls mit Einschränkungen. Der Durchgangsverkehr wird an der Einmündung Bruckstraße nach Osten über die Bruckstraße, die Bühlstraße, die Eberhardstraße und die Schorndorfer Straße umgeleitet.

„Die Stadt Fellbach bittet alle Betroffenen um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.“ Pressereferat der Stadt

Die Buslinien 60 und der Nachtbus N6 werden ab der Lutherkirche nach Westen über die Seestraße, die Tainer Straße, die Esslinger Straße und die Eisenbahnstraße zum Bahnhof geführt und nehmen dort wieder ihre reguläre Route auf. Auch in diesem Bauabschnitt werden in der Esslinger Straße zusätzliche Haltestellen bedient.

Sammelplätze für Restmüllcontainer

Die Sperrungen und Umleitungen sind mit der Fellbacher Feuerwehr, den Rettungskräften sowie den Verantwortlichen für den öffentlichen Nahverkehr abgestimmt. In der Cannstatter Straße sind in diesem Zeitraum die Restmüllcontainer und in der Bahnhofstraße die Restmülltonnen bei der Abholung betroffen. Nach Ankündigung der Stadtverwaltung Fellbach werden Sammelplätze eingerichtet. Die betroffenen Haushalte werden per Anwohnerschreiben darüber gesondert informiert.

Abschließende Bemerkung in den Erklärungen des Pressereferats: „Die Stadt Fellbach bittet alle Betroffenen um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.“