Die Stadtwerke Fellbach modernisieren derzeit die Stromversorgung in der City. Wegen der Arbeiten müssen in den nächsten zwei Wochen auch die Linienbusse häufig Umleitungen fahren.
Verkehrsteilnehmer, die in den Osterferien die Innenstadt von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in Nord-Süd-Richtung oder umgekehrt durchqueren möchten, müssen sich auf etliche Unannehmlichkeiten, Sperrungen und Umleitungen einstellen. Der Grund: Die Stadtwerke Fellbach modernisieren in dieser Ferienzeit die Stromversorgung im Kerngebiet der Stadt.