Der renommierte Verleger und Autor präsentiert seine persönliche Hommage „Verabredung mit Mörike“ am 4. Juni in Fellbach.

Er zählt zu den herausragenden Intellektuellen in Deutschland: Michael Krüger hat sich als Verlegerpersönlichkeit und hochdekorierter Vermittler internationaler Literatur einen Namen gemacht. Mit Fellbach verbindet ihn eine mittlerweile rund zwei Jahrzehnte währende Beziehung.

2006 bekam der Erzähler und Dichter den Mörikepreis der Stadt Fellbach verliehen. Seitdem hat Krüger alle paar Jahre immer wieder vorbeigeschaut – als „willkommener Gast und treuer Freund“, wie ihn die frühere Kulturamtsleiterin Christa Linsenmaier-Wolf beschreibt. In seinem Band „Mein Europa“ verzeichnet Krüger Fellbach auf seiner lyrischen Landkarte.

Persönliche Hommage an den Kollegen

Aufgrund seiner Verbundenheit mit Fellbach und hohen Wertschätzung Mörikes als Dichter hat Michael Krüger die Einladung angenommen, exakt zu Mörikes 150. Todestag am 4. Juni eine persönliche Hommage an den Kollegen über die Zeiten hinweg zu entbieten.

In der Stadtbücherei Fellbach verknüpft der 81-Jährige an jenem Mittwochabend von 19.30 Uhr an eine Auswahl von Mörike-Gedichten mit eigenen Kommentaren und Texten. Einleitend spricht Christa Linsenmaier-Wolf über Mörikes Todestag und die Verbindungen zu Fellbach.

Michael Krüger im Jahr 2005 bei der Verleihung des Mörikepreises im Fellbacher Rathaus Foto: Herzog (Archiv)

Eduard Mörike ist am 4. Juni 1875 in Stuttgart im Alter von 70 Jahren gestorben. Knapp zwei Jahre zuvor war der Dichter in Fellbach gestrandet, nachdem seine Ehe in die Brüche gegangen war. Aus Mörikes Not machte die Stadt eine Tugend, indem sie – anknüpfend an dessen Aufenthalt – 1991 den Mörikepreis ins Leben rief und 2011 im Stadtmuseum ein kleines, aber feines Mörike-Kabinett mit Preisträgergalerie einrichtete.

Seit 1991 gibt es den Fellbacher Mörikepreis

Das jetzige hochkarätige Treffen, eine Kooperation von Kulturamt und Kulturgemeinschaft Fellbach, trägt den Titel „Verabredung mit Mörike“ in Anlehnung an Krügers 2023 erschienene Publikation „Verabredung mit Dichtern“, in der er zu seinem 80. Geburtstag auf die Fülle von Begegnungen und Erlebnissen mit deutschsprachigen und internationalen Schriftstellern zurückblickt.

Karten sind im Vorverkauf beim i-Punkt erhältlich, Telefon 0711/58 00 58. Restkarten an der Abendkasse. Sie kosten 8 Euro; für Schüler, Studierende und Menschen mit Handicap ist der Eintritt frei.