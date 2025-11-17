Krimi-Star Felix Eitner mit 58 gestorben

Trauer um Felix Eitner: Der Schauspieler, der in zahlreichen deutschen Krimis mitspielte, ist mit nur 58 Jahren gestorben. Unter anderem verkörperte er drei Jahre lang Kommissar Tellheim im Schweriner "Polizeiruf 110".
Felix Eitner (1967-2025) ist tot. Der Schauspieler starb bereits am 8. November 2025 im Alter von nur 58 Jahren, wie die ZAV-Künstlervermittlung München laut übereinstimmender Medienberichte der Deutschen Presse-Agentur im Namen der Familie bestätigte. Zur Todesursache gibt es bisher keine Angaben. Bekannt wurde der gebürtige Freiburger, der im bayerischen Memmingen lebte, vor allem als Krimi-Darsteller.