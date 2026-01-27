Die Fürstenfamilie von Monaco hat sich beim traditionellen Sainte-Dévote-Fest der Öffentlichkeit präsentiert. Während Fürst Albert und die Zwillinge auf klassisches Schwarz setzten, überraschte Fürstin Charlène mit einem versteckten Detail in ihrem eleganten Designer-Look.
Das traditionelle Fest zu Ehren der Schutzpatronin Sainte Dévote gehört fest in den Kalender der monegassischen Fürstenfamilie. Auch in diesem Jahr erschienen Fürstin Charlène (48), Fürst Albert (67) und ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 11) gemeinsam zu den Feierlichkeiten.