Die Fürstenfamilie von Monaco hat sich beim traditionellen Sainte-Dévote-Fest der Öffentlichkeit präsentiert. Während Fürst Albert und die Zwillinge auf klassisches Schwarz setzten, überraschte Fürstin Charlène mit einem versteckten Detail in ihrem eleganten Designer-Look.

Das traditionelle Fest zu Ehren der Schutzpatronin Sainte Dévote gehört fest in den Kalender der monegassischen Fürstenfamilie. Auch in diesem Jahr erschienen Fürstin Charlène (48), Fürst Albert (67) und ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 11) gemeinsam zu den Feierlichkeiten.

Wilder Print unter schlichter Hülle Während der Fürst und die beiden Kinder auf bewährte Eleganz in Dunkelblau, Dunkelgrau und Schwarz setzten, stach Charlène mit ihrer Garderobe deutlich heraus. Die gebürtige Südafrikanerin wählte einen grauen Wollmantel von Dolce & Gabbana, der laut dem Account "Royal Fashion Police" rund 3.450 Euro kostet. In dem Post fällt ein Detail an dem Kleidungsstück besonders ins Auge: Von außen wirkt der Mantel zurückhaltend und klassisch, doch das Innenfutter hat es in sich. Ein auffälliger Animal Print blitzte unter dem guten Stück hervor - ein überraschendes Detail.

Passend dazu kombinierte die 48-Jährige hohe Stiefel und eine Lederhandtasche von Prada. Auch dieses Accessoire bewegt sich laut dem Fashion-Account mit etwa 2.900 Euro im gehobenen Preissegment.

Die Zwillinge genießen das Spektakel

Neben dem stilvollen Auftritt der Fürstin zogen vor allem Jacques und Gabriella die Aufmerksamkeit auf sich. Die elfjährigen Zwillinge präsentierten sich bestens gelaunt und sichtlich entspannt. Auf den Aufnahmen aus dem Zwergstaat, die auf der Instagram-Seite des Palastes veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie die beiden Fürstenkinder lächeln, miteinander tuscheln, Hände schütteln und das traditionelle Spektakel in vollen Zügen genießen.

Besonders fasziniert schienen Thronfolger Jacques und Gabriella von den lodernden Flammen, die bei den Sainte-Dévote-Feierlichkeiten entzündet werden. Das brennende Schiff gehört seit jeher zum Höhepunkt des Festes zu Ehren der Schutzpatronin Monacos.