Feierlichkeiten zum Neujahr: Mindestens 12 Tote bei Explosion an Feuerwerksladen in China

Eine Explosion an einem Feuerwerksladen in China tötet mehrere Menschen. Der Vorfall ereignet sich zu einer Hauptferienzeit - und ist der Zweite innerhalb weniger Tage.
Kurz nach den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr sind in Zentralchina mindestens zwölf Menschen bei einer Explosion an einem Feuerwerksladen gestorben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Behörden berichtete, ereignete sich der Vorfall in einem kleinen Ort südlich der Stadt Xiangyang in der Provinz Hubei. Im Anschluss habe sich der Brand auf etwa 50 Quadratmetern ausgebreitet.