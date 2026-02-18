Feierlichkeiten zum Neujahr: Mindestens 12 Tote bei Explosion an Feuerwerksladen in China

Eine Explosion an einem Feuerwerksladen in China tötet mehrere Menschen. Der Vorfall ereignet sich zu einer Hauptferienzeit - und ist der Zweite innerhalb weniger Tage.

Kurz nach den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr sind in Zentralchina mindestens zwölf Menschen bei einer Explosion an einem Feuerwerksladen gestorben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Behörden berichtete, ereignete sich der Vorfall in einem kleinen Ort südlich der Stadt Xiangyang in der Provinz Hubei. Im Anschluss habe sich der Brand auf etwa 50 Quadratmetern ausgebreitet.

Zur Unglücksursache machte Xinhua keine Angaben. Der Fall werde untersucht, hieß es.

Es ist die zweite Feuerwerks-Explosion mit mehreren Todesopfern innerhalb weniger Tage. Am Sonntag war ebenfalls ein Feuerwerksladen in der Ostküstenprovinz Jiangsu in die Luft gegangen. Acht Menschen kamen laut offiziellen Angaben bei dem Vorfall im Dorf Dong'an dabei ums Leben. Zwei weitere Menschen erlitten Verletzungen.

Feuerwerk typisch für Frühlingsfest

Grund für die Explosion sei gewesen, dass ein Dorfbewohner nahe dem Geschäft Feuerwerkskörper unsachgemäß angezündet habe, berichtete Xinhua. Verantwortliche für den Vorfall seien festgenommen worden, hieß es weiter.

In China kommt es immer wieder zu Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Gerade zu chinesisch Neujahr, auch Frühlingsfest genannt, zünden im ganzen Land Menschen Feuerwerk an, um das neue Jahr nach dem Mondkalender einzuläuten. Kurz nach der Explosion in Dong'an hatte das chinesische Ministerium für Katastrophenschutz nach eigenen Angaben in einer Videokonferenz noch alle Regionen angewiesen, aus dem Vorfall in Dong'an zu lernen und die Sicherheit bei Transport, Verkauf und Anwendung von Feuerwerkskörpern zu verstärken.