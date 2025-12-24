Feier mit schwerkrankem Kind: Heilig Abend im Kinderhospiz – „Ich kann die Zeit ganz anders genießen“

Kerzenschein, Geschichten und Wärme: Im Stuttgarter Kinderhospiz feiern Familien und Mitarbeitende gemeinsam Weihnachten. Eine Mutter erzählt, wie dieser Ort ihr Kraft gibt.
Ein großer roter Stern leuchtet draußen am Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz. Drinnen stehen Wichtel und kleine Tannenbäume auf den Fensterbänken. Das ganze Haus ist weihnachtlich geschmückt. Im Speisesaal brennen Kerzen. Hier feiern sie an Heiligabend gemeinsam: die erkrankten Gäste, ihre Geschwister und Eltern, die Mitarbeitenden.