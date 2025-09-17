Fedez kontra Jannik Sinner: „Akzent wie Hitler“ - Italienischer Rapper verhöhnt Tennisstar

Auf ihren neuen Tennisstar aus Südtirol sind viele in Italien stolz - der Skandal-Rapper Fedez aber offensichtlich nicht. Dem Musiker missfällt Sinners Italienisch.
Der Tennis-Weltranglistenzweite Jannik Sinner wird wegen seines deutschen Akzents von einem italienischen Skandal-Rapper verhöhnt. In einem neuen Song des Italo-Rappers Fedez (35) heißt es über den 24-Jährigen, der aus Südtirol kommt: „Der Italiener hat ein neues Idol, das Jannik Sinner heißt. Reinblütiger Italiener mit einem Akzent wie Adolf Hitler.“ Der Tennisspieler ist in Sexten in Südtirol aufgewachsen. In Italiens nördlichster Region sprechen die meisten Einheimischen sowohl Deutsch als auch Italienisch.