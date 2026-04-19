FC Bayern München: So sind die Bayern-Stars auf den Kakadu gekommen

Die Münchner feiern die 35. Meisterschaft – und ein komischer Vogel ist mittendrin. Wir erklären, wie es das Porzellan-Tier zum inoffiziellen Maskottchen geschafft hat.
Leon Goretzka hat ihn mit sich getragen – den Porzellan-Kakadu, der für die Fußballstars des FC Bayern München zum Mannschaftsmaskottchen geworden ist. Er prangte zudem auf den Meister-T-Shirts, die nach dem 4:2-Sieg am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart an die Spieler und Trainer verteilt wurden, und der komische Vogel soll bei der Titeljagd weiter Glück bringen.