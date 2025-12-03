An diesem Donnerstag landen zwei brasilianisch Akteure in Stuttgart, am Samstag bestreiten sie bereits ihre erste Partie für den TV Stammheim.
Bitter verlief im August das Finale für Felix Klassen bei den World Games im chinesischen Chengdu. Der Faustballer des TV Stammheim unterlag mit Weltmeister Deutschland der brasilianischen Vertretung deutlich mit 0:3. Frust auf der einen Seite, Jubel auf der anderen – unter anderem bei Gabriel Heck und Gabriel Drumm. Jubel oder Frust werden aber künftig die gemeinsame Gemütslage der angesprochenen Drei sein. Die beiden Brasilianer kommen nämlich mit dem Flieger am Donnerstag in Stuttgart an, bleiben drei Monate und spielen für den TV Stammheim in der Hallen-Bundesliga – erstmals zusammen mit Felix Klassen an diesem Samstag beim TV SW-Oberndorf, tags drauf dann zuhause (14 Uhr) gegen den TV 1880 Käfertal.