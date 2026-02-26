Die Faustballer des TV Stammheim kämpfen am Wochenende in der Scharrena um den deutschen Titel – und setzen auf ihren jugendlichen Elan.
Mit „gespannter Vorfreude“ blicke er mit seinem Team auf das kommende Wochenende, sagt Bertram Sailer. Für den Trainer des Faustball-Bundesligisten TV Stammheim und seine Schützlinge steht ein besonderes Ereignis bevor: das „Finale daheim“ beziehungsweise das Final-Four um die deutsche Meisterschaft in der Stuttgarter Scharrena. Letztmals schafften es die Stammheimer 2012/13 in die Endrunde um den nationalen Titel – und landeten auf dem fünften Platz.