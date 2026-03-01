Die Faustballer des TV Stammheim müssen sich beim Final Four um die deutsche Meisterschaft mit dem vierten Platz begnügen.
Lautstark mit Rasseln und Trommel wurden sie gefeiert, die Faustballer des TV Stammheim. Brav bedankten sie sich applaudierend bei ihren mehr als 100 Fans. Doch an der Mimik aller Akteure war zu erkennen: Der Frust saß tief, den Heimvorteil nicht genutzt zu haben. Denn beim „Finale daheim“, dem Final Four um die deutsche Hallenmeistermeisterschaft in der heimischen Scharrena, verlor die Belegschaft aus dem Stuttgarter Norden auch das „kleine Finale“. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit und einem 5:3-Erfolg (11:6, 12:10, 7:11, 11:5, 11:4, 7:11, 10:12, 11:7) jubelte der TV Brettorf über Platz drei.