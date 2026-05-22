Fataler Wasserrohrbruch: Hiobsbotschaft für Stuttgart – Mineralbad Berg bleibt ganzen Sommer geschlossen

Nach dem Wasserrohrbruch ist nun absehbar, wie lange das Mineralbad Berg geschlossen bleibt – und zwar den ganzen Sommer. Aber es gibt auch gute Nachrichten – und eine Alternative.

Es war eine Hiobsbotschaft für alle, die gerne das Prickeln von Mineralwasser auf ihrer Haut spüren, den Charme der 1950er-Jahre lieben und im Sommer gerne sehen und gesehen werden. In der Nacht vom 11. auf 12. Mai platzte die Hauptversorgungsleitung des Wassernetzes vor dem Mineralbad Berg und flutete über das Foyer den Technikkeller - rund 900 Quadratmeter des Untergeschosses standen unter Wasser. Der Vorplatz wurde in einer großen Feuerwehraktion freigelegt und hat sich binnen eines Tages in eine offene Baustelle verwandelt.

Die Stuttgarter Feuerwehr legte den Vorplatz frei. Foto: Mineralbad Berg „Das sind Bilder, auf die hätten wir verzichten können“, sagt Jens Böhm, Pressesprecher der Stuttgarter Bäder, der zugleich versichert, dass keiner der 36 Beschäftigten des Bades um seinen Job fürchten müsse.

Doch wie geht es mit dem beliebten Mineralbad weiter? Laut Jens Böhm befinden sich im Technikkeller Maschinen, die das ganze Bad am Laufen halten und teils Sonderanfertigungen sind. Am Mittwoch war ein Gutachter der Netze BW vor Ort. Und es sieht nicht gut aus. Zwar wird die gesamte Schadenshöhe und das Ausmaß der Beeinträchtigungen noch geprüft, klar ist aber, dass die Elektrik des Mineralbads komplett hinüber ist. Das Bad wird diesen Sommer nicht mehr öffnen können.

Unsere Empfehlung für Sie Wasserrohrbruch im Mineralbad Video der Stuttgarter Feuerwehr zeigt das Ausmaß der Wasserfluten Ein Video der Stuttgarter Feuerwehr zeigt, wie schlimm es in der Nacht von Montag auf Dienstag vor dem Mineralbad Berg aussah.

Stadtbad Heslach geht in den Sommerbetrieb

Stattdessen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, das Stadtbad Heslach ab Mitte Juni zu öffnen.

Seit Jahren ringt der Süden darum, dass das Heslacher Hallenbad auch im Sommer seine Türen für Schwimmer öffnet. Foto: Torsten Schöll

Seit Jahren ringt der Süden darum, dass das Heslacher Hallenbad auch im Sommer seine Türen für Schwimmer öffnet, denn das Bad ist von der Ausstattung am nächsten an einem Freibad.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für alle Bergianer und Sonnenanbeter: Die erst kürzlich renovierte Außengastro des Bades, das Neuner Deli, wird seine Sommergastronomie trotzdem öffnen. Zwar wird der Poolbereich abgesperrt bleiben, einkehren kann man in den Biergarten mit der großzügigen Terrasse aber trotzdem – und zwar täglich von 9 bis 20 Uhr. Das kündigten die Macher kürzlich auf Instagram an. „Was mit einem großen Schaden im Mineralbad Berg begonnen hat, wird jetzt zur vielleicht schönsten Sommer-Location in Stuttgart“, heißt es dort.

Bei den Bergianern ist die Freude darüber groß – das zeigt sich auch in den Kommentaren auf Social Media. Ob dann auch die restliche Liegewiese, die nicht abgesperrt ist, genutzt werden könne, fragt eine Nutzerin. Ja, heißt es seitens der Betreiber. Zumindest kühle Drinks können Gäste ab Donnerstag also wieder vor Ort genießen – wenn schon nicht den Swimmingpool.