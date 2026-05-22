Fataler Wasserrohrbruch: Hiobsbotschaft für Stuttgart – Mineralbad Berg bleibt ganzen Sommer geschlossen

Nach dem Wasserrohrbruch ist nun absehbar, wie lange das Mineralbad Berg geschlossen bleibt – und zwar den ganzen Sommer. Aber es gibt auch gute Nachrichten – und eine Alternative.
Es war eine Hiobsbotschaft für alle, die gerne das Prickeln von Mineralwasser auf ihrer Haut spüren, den Charme der 1950er-Jahre lieben und im Sommer gerne sehen und gesehen werden. In der Nacht vom 11. auf 12. Mai platzte die Hauptversorgungsleitung des Wassernetzes vor dem Mineralbad Berg und flutete über das Foyer den Technikkeller - rund 900 Quadratmeter des Untergeschosses standen unter Wasser. Der Vorplatz wurde in einer großen Feuerwehraktion freigelegt und hat sich binnen eines Tages in eine offene Baustelle verwandelt.