Fastenzeit im Kreis Böblingen: Christen und Muslime starten gemeinsam in die Zeit des Fastens

In diesem Jahr starten die christliche Fastenzeit und der muslimische Ramadan am selben Tag. Was Fasten in beiden Religionen bedeutet und welche Veranstaltungen zu Beginn geplant sind.

Keine Süßigkeiten, kein Alkohol, weniger Fleisch oder Digital Detox – für viele Menschen bedeutet Fasten, bewusst auf Gewohntes zu verzichten und den Alltag zu hinterfragen. In diesem Jahr erhält das Fasten eine besondere Bedeutung. Denn am 18. Februar beginnen sowohl die christliche Fastenzeit als auch der muslimische Fastenmonat Ramadan – ein seltenes Zusammentreffen im Kalender der Religionen.

Im Christentum beginnt die Fastenzeit am Aschermittwoch und endet am Ostersonntag. Die Sonntage sind vom Fasten ausgenommen. In dieser Zeit soll sich der Mensch durch Enthaltsamkeit neu besinnen, Buße tun und die Nähe zu Gott suchen. Im Islam ist das Fasten ein göttliches Gebot, eine der fünf Säulen dieser Religion. Gefastet wird im Ramadan, dem neunten Monat des islamischen Mondjahres. Das ist dieses Jahr vom Abend des 18. Februar bis zum 20. März. Muslime fasten täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Fastenzeit endet mit dem dreitägigen Fest des Fastenbrechens – dem Zuckerfest.

Das Fischsuppenessen hat in Böblingen eine lange Tradition

Auch im Kreis Böblingen gibt es zum Start der Fastenzeit diverse Veranstaltungen rund um das Thema Besinnung, Begegnung und Austausch. Den Auftakt macht das traditionelle Aschermittwoch-Fischsuppenessen, das am Mittwoch, 18. Februar, um 18 Uhr im Europasaal der Kongresshalle Böblingen stattfindet.

Der Verein „Vision für ein besseres Miteinander“ und das Projekt „Dem Himmel nah“ laden am Freitag, 20. Februar, zum Fastenbrechen ins Gemeindehaus St. Bonifatius ein. Das gemeinsame Mahl beginnt mit dem Gebetsruf bei Sonnenuntergang, dazu gibt es Impulse zum Thema „Gemeinsam am Tisch“ aus den teilnehmenden Religionen und eine musikalische Darbietung der Gruppe Nevbahar. Der Beginn ist um 17.30 Uhr, eine Anmeldung unter info@vision-miteinander.de ist erforderlich.

Fastenimpulse und gemeinsames Essen

Mehrere Fastenimpulse zum Thema „Glaube, Liebe Hoffnung“ bietet die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Böblingen an. Den ersten Denkanstoß gibt es am Sonntag, 22. Februar, um 18 Uhr in der St. Josef Kirche in Herrenberg. Pfarrer Martin Uhl spricht über das Thema: „Hier fängt Zukunft an“ – christliche Tugenden als Auslaufmodell oder Perspektive?

Die Kirchengemeinde St. Maria Goldberg in Sindelfingen lädt am Samstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr zum gemeinsamen Fastensuppenessen ein. Gegen eine Spende gibt es Suppe, Gespräche und gemeinsame Zeit.