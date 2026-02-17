Fastenzeit im Kreis Böblingen: Christen und Muslime starten gemeinsam in die Zeit des Fastens

In diesem Jahr starten die christliche Fastenzeit und der muslimische Ramadan am selben Tag. Was Fasten in beiden Religionen bedeutet und welche Veranstaltungen zu Beginn geplant sind.
Keine Süßigkeiten, kein Alkohol, weniger Fleisch oder Digital Detox – für viele Menschen bedeutet Fasten, bewusst auf Gewohntes zu verzichten und den Alltag zu hinterfragen. In diesem Jahr erhält das Fasten eine besondere Bedeutung. Denn am 18. Februar beginnen sowohl die christliche Fastenzeit als auch der muslimische Fastenmonat Ramadan – ein seltenes Zusammentreffen im Kalender der Religionen.