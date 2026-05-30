Fast vier Jahre nach dem Liebes-Aus: Pete Davidson schwärmt von seiner Ex Kim Kardashian

Fast vier Jahre nach ihrer Trennung findet Pete Davidson in seiner eigenen Show überraschend warme Worte für Ex-Freundin Kim Kardashian. Der Comedian gerät über ihr Talent ins Schwärmen.

Fast vier Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung hat Pete Davidson (32) öffentlich Lob für seine Ex-Freundin Kim Kardashian (45) gefunden. In der Freitagsausgabe seiner "The Pete Davidson Show" geriet der Comedian gegenüber seinem Gast Nikki Glaser (41) regelrecht ins Schwärmen - vor allem über deren schauspielerisches Können, wie das US-Portal "Page Six" berichtet.

"Ist es nicht verrückt, dass Kim so gut schauspielern kann?", fragte Davidson in die Runde. Dabei erinnerte er sich an die gemeinsame Zeit: "Ich weiß noch, als wir zusammen waren, sagte sie eines Tages einfach: 'Ich glaube, ich werde Schauspielerin.' Und ich so: 'Verdammt, ja!' Und dann ist sie auch noch richtig gut darin, und ich denke nur: 'Das gibt's doch gar nicht.' Sie kann so gut schauspielern."

Schwärmerei über Kims Karriere

Tatsächlich hat sich die Skims-Unternehmerin Kim Kardashian in den vergangenen Jahren auch als Schauspielerin etabliert. Ihr Debüt gab sie 2023 in der zwölften Staffel von "American Horror Story: Delicate", 2025 folgte eine Hauptrolle in der Hulu-Serie "All's Fair". Aktuell steht sie für die kommende Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" vor der Kamera, die sie zugleich produziert - und in der auch Glaser mitspielt.

Genau diese Kollegin stimmte in das Lob ein und nannte Kardashian "so klug". "Alles, was sie sich vornimmt, zieht sie durch", schwärmte Glaser, "vor allem, wenn die Leute sagen: 'Das schaffst du nicht.'" Dass Kardashian trotz aller öffentlichen Vorurteile den Schritt in die Schauspielerei gewagt habe, rechne sie ihr hoch an: Ihr sei klar gewesen, dass alle nur darauf warten würden, dass sie scheitert.

Vom Paar zu guten Freunden

Davidson selbst bezeichnete die Unternehmerin als "übermenschlich". Von ihr habe er gelernt, dass sie alles erreichen könne, was sie sich in den Kopf setze - ganz gleich, was andere darüber denken. "Es ist ihr einfach egal. Das ist unglaublich", staunte der Comedian.

Davidson und Kardashian waren neun Monate lang ein Paar, von Oktober 2021 bis August 2022. Zusammengekommen waren die beiden, nachdem sich Kardashian von ihrem Ex-Mann Kanye West (48) hatte scheiden lassen.

Trotz des öffentlichen Trubels soll die Trennung im Guten verlaufen sein. "Kim und Pete haben beschlossen, einfach Freunde zu sein", zitiert "Page Six" eine Quelle aus Kardashians Umfeld. "Sie haben viel Liebe und Respekt füreinander, fanden aber, dass die räumliche Distanz und ihre vollen Terminkalender es wirklich schwer machten, eine Beziehung aufrechtzuerhalten."

Neue Wege auf beiden Seiten

Inzwischen haben beide ihr Liebesleben neu sortiert. Kardashian soll zwischenzeitlich mit NFL-Star Odell Beckham Jr. liiert gewesen sein, ehe sich das Paar im April 2024 trennte. Im Februar wurden Gerüchte über eine Romanze mit Formel-1-Pilot Lewis Hamilton publik.

Davidson wiederum war von März 2025 an gut ein Jahr mit Elsie Hewitt zusammen. Im Dezember wurden die beiden Eltern einer Tochter namens Scottie, bevor sie sich Anfang dieses Monats trennten.