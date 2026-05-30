Fast vier Jahre nach dem Liebes-Aus: Pete Davidson schwärmt von seiner Ex Kim Kardashian

Fast vier Jahre nach ihrer Trennung findet Pete Davidson in seiner eigenen Show überraschend warme Worte für Ex-Freundin Kim Kardashian. Der Comedian gerät über ihr Talent ins Schwärmen.
Fast vier Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung hat Pete Davidson (32) öffentlich Lob für seine Ex-Freundin Kim Kardashian (45) gefunden. In der Freitagsausgabe seiner "The Pete Davidson Show" geriet der Comedian gegenüber seinem Gast Nikki Glaser (41) regelrecht ins Schwärmen - vor allem über deren schauspielerisches Können, wie das US-Portal "Page Six" berichtet.