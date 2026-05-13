Fast and Furious-Feier: Doppelküsschen für Vin Diesel in Cannes

Mit bester Laune und Doppelküsschen haben sich einige Stars der "Fast and Furious"-Reihe zum 25. Jubiläum des ersten Teils in Cannes eingefunden.

Fünfundzwanzig Jahre nach dem Start von "The Fast and the Furious" hat sich der Kern des Original-Ensembles am Mittwoch bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes zusammengefunden. Vin Diesel (58), Michelle Rodriguez (47) und Jordana Brewster (46) standen gemeinsam für einen Fototermin auf dem roten Teppich und zeigten sich so innig wie eh und je. Auf einigen der Fotos drücken Rodriguez und Brewster ihrem "Fast and Furious"-Familienoberhaupt Küsschen auf die Wangen.

Auch einen besonderen Gast hatten sie dabei: Meadow Walker (27), die Tochter des 2013 verstorbenen Paul Walker. Komplettiert wurde die Cannes-Crew anlässlich des Jubiläums der PS-Orgie von Produzent Neal H. Moritz (66).

Meadow Walker - Erinnerung an einen unvergessenen Star

Am Abend ist im Grand Lumière Theatre eine Sondervorführung des Originalfilms geplant - also des Films, der 2001 eine der erfolgreichsten Action-Franchises der Filmgeschichte aus der Taufe gehoben hat.

Paul Walker gehörte von Anfang an zum Herzstück der Reihe. Sein Tod bei einem Autounfall im November 2013 - er wurde nur 40 Jahre alt - traf Fans und Filmteam gleichermaßen hart. Das Franchise widmete ihm damals eine bewegende Abschiedssequenz in "Furious 7". Seine Tochter Meadow, die 2023 in "Fast X" einen kurzen Cameo-Auftritt hatte, nahm an seiner Stelle die Einladung zum Jubiläum an.

Neue Stars, neuer Film - und ein Comeback im Jahr 2028

Aus dem kurzweiligen Action-Hit ist längst ein Kino-Universum geworden. Insgesamt zehn Filme der Reihe haben weltweit mehr als sieben Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt - damit ist "Fast & Furious" laut "Variety" das profitabelste und am längsten laufende Franchise in der Geschichte von Universal Pictures.

Im Laufe der Jahre stieß ein prominentes Ensemble zu der Reihe. Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges und Nathalie Emmanuel gehören längst zum festen Kreis. Hinzu kamen Stars wie Dwayne Johnson, Gal Gadot, Jason Statham, John Cena, Helen Mirren, Jason Momoa, Brie Larson und Charlize Theron. Das Franchise wurde zudem um Videospiele, eine Animationsserie und das Spin-off "Hobbs & Shaw" erweitert.

Ein neues Kapitel ist ebenfalls bereits angekündigt: Wie Universal zu Beginn des Jahres bekannt gab, soll "Fast Forever" am 16. März 2028 in die deutschen Kinos rasen.