Fast and Furious-Feier: Doppelküsschen für Vin Diesel in Cannes

Mit bester Laune und Doppelküsschen haben sich einige Stars der "Fast and Furious"-Reihe zum 25. Jubiläum des ersten Teils in Cannes eingefunden.
Fünfundzwanzig Jahre nach dem Start von "The Fast and the Furious" hat sich der Kern des Original-Ensembles am Mittwoch bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes zusammengefunden. Vin Diesel (58), Michelle Rodriguez (47) und Jordana Brewster (46) standen gemeinsam für einen Fototermin auf dem roten Teppich und zeigten sich so innig wie eh und je. Auf einigen der Fotos drücken Rodriguez und Brewster ihrem "Fast and Furious"-Familienoberhaupt Küsschen auf die Wangen.