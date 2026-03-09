Fashion Week: Macaulay Culkin legt exzentrischen Auftritt in Paris hin

Macaulay Culkin beweist bei der Paris Fashion Week Selbstbewusstsein: Zur Show von Jean Paul Gaultier erschien er im hypnotischen Hemd mit bunt lackierten Finger- und Zehennägeln. Neben Sängerin Tyla zog er spontan seine Schuhe aus.

"Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (45) scheint derzeit seine Liebe zur Modewelt neu zu entdecken. Bei der Paris Fashion Week zog der Schauspieler am Wochenende alle Blicke auf sich und sorgte für Begeisterung in den sozialen Medien - und das nicht nur wegen seiner prominenten Sitznachbarin.

Bei der Show von Jean Paul Gaultier erschien Culkin in einem Outfit, das fast schon eine hypnotisierende Wirkung entfaltete. Er kombinierte eine klassische blaue Jeans mit einem Hemd mit blauen und weißen Kreisen. Passend zum "Hypnose-Look" präsentierte er stolz seine blau und rot lackierten Fingernägel, die perfekt auf die Streifen seines Hemds abgestimmt waren.

An der Seite der südafrikanischen Sängerin Tyla (24) bewies Macaulay Culkin dann, dass er sich von den strengen Etiketten der Modewelt nicht einengen lässt. In einem Video des Fotografen Enzo Poly ist zu sehen, wie der Schauspieler kurzerhand seine mit Pelz gefütterten Slipper auszog, um barfuß neben Tyla zu posieren. Dabei kam ein weiteres Detail zum Vorschein: Auch seine Zehennägel waren bunt lackiert. Die beiden Stars verglichen amüsiert ihre Maniküren - Tyla setzte auf Blau und Rosa -, während die Kameras den ungewöhnlichen Moment festhielten.

"Ich liebe ihn. Er ist genau der, der er vorgibt zu sein", kommentiert ein User das Video. Ein weiterer merkt an: "Ich liebe es, wie gesund er inzwischen aussieht. Das war mal anders."

Fans sind begeistert von dem Look

Auf Instagram bedankte sich Culkin anschließend für die Erfahrung: "Es hat so viel Spaß gemacht, meine Schuhe auszuziehen und es mir bequem zu machen", so der Schauspieler. Zudem habe seine Ehefrau Brenda Song ihn "attraktiv" genannt und das sei "alles, was zählt". Fans des Schauspielers sind begeistert von seinem exzentrischen Auftritt: "Das ist positive Maskulinität. Ein Mann, der sich in seiner Haut wohlfühlt, das gefällt mir", schreibt eine Userin. "Ich liebe es, wahre Männlichkeit von meinem Kindheitshelden zu sehen", fügt ein User hinzu. Ein anderer scherzt: "Kevin hat es endlich nach Paris geschafft!"

Es war Culkins zweiter großer Auftritt innerhalb weniger Tage in der französischen Hauptstadt. Bereits am 3. März saß er zwischen Emily Ratajkowski und K-Pop-Star Hyunjin in der ersten Reihe der Dior-Show. Dort trug er einen Pullover, der an das Kinderbuch "Die kleine Raupe Nimmersatt" erinnerte.