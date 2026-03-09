Fashion Week: Macaulay Culkin legt exzentrischen Auftritt in Paris hin

Macaulay Culkin beweist bei der Paris Fashion Week Selbstbewusstsein: Zur Show von Jean Paul Gaultier erschien er im hypnotischen Hemd mit bunt lackierten Finger- und Zehennägeln. Neben Sängerin Tyla zog er spontan seine Schuhe aus.
"Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (45) scheint derzeit seine Liebe zur Modewelt neu zu entdecken. Bei der Paris Fashion Week zog der Schauspieler am Wochenende alle Blicke auf sich und sorgte für Begeisterung in den sozialen Medien - und das nicht nur wegen seiner prominenten Sitznachbarin.