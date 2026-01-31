Die Häs sind abgestaubt, Pauken und Trompeten liegen griffbereit. Bald ziehen Narren und Guggenmusiker wieder bunt und lautstark durch Straßen und Gassen im Rems-Murr-Kreis. Welche Faschingsumzüge besonders sehenswert sind, zeigt diese Auswahl – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit garantierter Unterhaltung – sofern man kein Faschingsmuffel ist.

Narrenwochenende in Althütte Vor den Narren in Althütte ist niemand sicher. Foto: Gottfried Stoppel Hie und da waren die Narren bereits unterwegs, der nächste größere Termin steht am Samstag, 7. Februar, an. Dann lädt die Erste Narrenzunft Althütte zu ihrem Narrenwochenende ein – dem Höhepunkt der Althütter Fasnet. Seit der Gründung des Vereins veranstalten die Rechaspitzer die Narrentaufe mit anschließendem Narrenball, 1999 kam der Narrensprung hinzu. Seither ist das Narrenwochenende ein fester Treffpunkt während der Fasnet, zu dem zahlreiche Gruppen aus Nah und Fern anreisen. Inzwischen kommen Gäste auch aus der Schweiz und aus Frankreich, entlang der Umzugsstrecke sind freie Plätze kaum noch zu finden. Am Samstag, 7. Februar, stehen der Narrensprung um 14.01 Uhr, die Narrentaufe mit Rathaussturm um 17.31 Uhr sowie der Narrenball ab 18.31 Uhr auf dem Programm. An diesem Tag ist Althütte wieder komplett in Narrenhand.

Rathaussturm in Fellbach

Am Schmotzigen Donnerstag wird wieder zum Sturm aufs Fellbacher Rathaus geblasen. Foto: Gottfried Stoppel

Im vergangenen Jahr stand der Sturm des Fellbacher Rathauses unter dem Motto der 1980er Jahre, der Gründungszeit des Fellbacher Carneval Clubs. Auch in diesem Jahr haben sich die Fasnetfans des Fellbacher FCC wieder Überraschungen ausgedacht, wenn am 12. Februar zum Sturm auf die Verwaltungshochburg geblasen wird. Beginn ist traditionell um 12 Uhr im Rathausinnenhof. Auch wenn es kräftige Gegenwehr geben wird – der Erfahrung nach zieht die Verwaltungsspitze den Kürzeren angesichts der geballten Power der Fellbacher Narrenschar. Und es geht gleich weiter bei den närrischen Terminen mit dem FCC Buttenrennen am 13. Februar an der neuen Kelter. Sehr beliebt ist außerdem der FCC Kinderfasching am 15. Februar. Der Kartenvorverkauf läuft. Einlass: ab 14 Uhr in der Alten Kelter Fellbach, Beginn: 15:11 Uhr. Infos auch unter www.fccweb.de.

Narrenwochenmarkt in Backnang

Narren beleben den Backnanger Wochenmarkt. Foto: Alexander Becher

Eine besondere Form des närrischen Treibens findet am Samstag, 14. Februar, in der Murrmetropole Backnang statt. Zur närrischen Uhrzeit um 11.11 Uhr machen die Narren den Wochenmarkt in der Innenstadt unsicher. Ausgangspunkt des Narrenwochenmarkts ist das historische Rathaus. Von dort aus ziehen die Mitglieder des Backnanger Karnevals Club über den Markt und sorgen für ausgelassene Fasnetstimmung.

Mit närrischer Stimmung geben Vertreter der Stadt Backnang den Startschuss für das Programm. Auf dem Wochenmarkt stehen Büttenreden, Guggenmusik und der Ausschank freier Narrengetränke auf dem Plan. Im Anschluss ziehen die Narren weiter in Richtung Café Weller und zur Freitreppe zwischen Graben- und Uhlandstraße. Dort zeigen sie weitere Kostproben ihres musikalischen und akrobatischen Könnens. Der Narrenwochenmarkt gilt als traditionsreiche Veranstaltung und richtet sich nicht nur an eingefleischte Karnevalsfans.

16. Nachtumzug in Murrhardt

Der Nachtkrabb springt beim Nachtumzug in Murrhardt durch die enge Altstadtgasse, das Publikum steht Spalier. Foto: Gottfried Stoppel

Zum Nachtumzug lädt die Narrenzunft Murreder Henderwäldler am Samstag, 14. Februar, in die Innenstadt ein. Start ist um 19.11 Uhr. Rund 60 teilnehmende Gruppen haben sich angemeldet, was etwa 1500 aktiv am Umzug teilnehmenden Hästrägern und Guggenmusikern entsprechen dürfte. Der Umzug startet in der Innenstadt in der Seegasse und führt entlang der Fußgängerzone Hauptstraße und den Marktplatz in die Nägelestraße zum Narrendorf um das Zirkuszelt bei der Stadthalle, wo die Feier der Wasserfratzen, Tannenzapfenhurgler und Feuerbarthl sowie dem Nachtkrabb und Gästen eine Fortsetzung findet. Während im Zirkuszelt auf dem Parkplatz bei der Stadthalle die große Narrenfete mit DJ-Musik, Tanzfläche und Barbetrieb für ausgelassene Stimmung sorgt, bietet die Narrenstube in der Festhalle eine ruhigere Alternative mit Livemusik, Sitzplätzen und Bewirtung.

Faschingsumzug in Waiblingen

Der Faschingsumzug in Waiblingen zieht Tausende Besucher an. Foto: Gottfried Stoppel

Eine lange Parade von Hexen, Geistern und Feen zieht durch die Waiblinger Altstadt. Der Faschingsumzug zählt zu den längsten und imposantesten in der Region Stuttgart. Jedes Jahr säumen Tausende Besucher die Umzugsstrecke. Mit dabei natürlich die Figur des Neidkopfes. Wer durch die Waiblinger Gassen schlendert, begegnet so manchem grimmigen Blick: Die an den Fassaden der Fachwerkhäuser angebrachten Neidköpfe hatten den Zweck, neidische oder böse Blicke von den Hausbewohnern abzuhalten, so der Volksglaube. Die Einzelfigur der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft bezieht sich auf diesen Volksglauben. Dementsprechend fletscht ihre Neidkopf-Figur eindrucksvoll die Zähne. Aber auch viele andere, fantasievolle Masken der verschiedenen Narrenzünfte ziehen die Blicke auf sich. Der Fasnetsumzug in Waiblingen steigt am Samstag, 14. Februar, von 14.30 bis 18 Uhr in der Innenstadt.

Das Rathaus wird in Waiblingen ebenso traditionell von den Narren gestürmt – und zwar bereits am 12. Februar ab 17.30 Uhr. Infos auch unter www.1-wfg.de/.

Weitere Veranstaltungen im Kreis:

In Sulzbach an der Murr findet der Rathaussturm am Donnerstag, 12. Februar, am Rathaus statt, Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt ist frei. Der große Faschingsumzug folgt am Faschingsdienstag, 17. Februar, ab 14 Uhr durch den Ort, Eintritt: 3 Euro.

Die Schorndorfer Hexen nehmen am Mittwoch, 12. Februar, wieder das Zepter in die Hand. Um 15 Uhr wird das Rathaus am Marktplatz gestürmt und dem Oberbürgermeister und seinen Fachbereichsleitern werden die Leviten gelesen. Anschließend geht es durch die ganze Stadt. In der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf verschmelzen am Samstag, 14. Februar, Faschingsparty und Valentinstag zu einer gemeinsamen Nacht mit Kostümen, Tanz, Flirtaktionen und Partyatmosphäre. Einlass ist ab 19 Uhr.

Außerdem:

Faschings-Party vom TSV-Nellmersbach: 7. Februar

Rathaussturm in Schwaikheim: 12. Februar

Bloggoischdr-Party in Großheppach: 14. Februar

Handballer-Fasching des TSF Welzheim: 14. Februar

Kinderfasching im Evangelischen Gemeindezentrum in Plüderhausen: 14. Februar

Kinderfasching in der Stadthalle Backnang: 16. Februar

Kinderfasching in der Auerbachhalle in Urbach: 17. Februar

Kinderfasching in der Mehrzweckhalle Nellmersbach: 17. Februar

Wenn dann alles vorbei ist, ist in Urbach noch nicht alles vorbei: Ein Nachfasching mit großer Party wird am 21. Februar in der Auerbachhalle Urbach gefeiert. Einlass ist um 19 Uhr. Karten besorgt man sich besser im Vorverkauf.

(Dieser Text bietet eine Auswahl und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)