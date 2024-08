Fanta 4 „Wie weit“: Was taugt die neue Single der Fantastischen Vier?

Was taugt die neue Single der Fantastischen Vier?

1 Neulich in der Schönheitsklinik: Michi Beck, And.Ypsilon, Smudo und Thomas D. (von links) Foto: Rekord Music/Tonpool

Sind die Fanta 4 reif für eine Schönheits-OP? Am Freitag haben Smudo und Thomas D. bei einer Videopremiere die Single „Wie weit“ vorgestellt und Fragen von Fans beantwortet.











Zu einem euphorischen Discogroove finden eine Frau, die auf den Namen Mieze Katz hört, und vier Stuttgarter Jungs, die sich die Fantastischen Vier nennen, zusammen. Auf Miezes Frage „Wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen?“ antworten sie immer wieder mit Gegenfragen: „Highway to Hell oder Stairway to Heaven?“, will Michi Beck wissen, „Bis dass der Tod uns scheidet oder bis zur Scheidung?“, fragt Thomas D.