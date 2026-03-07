Fanreaktionen zu Mainz vs Stuttgart: „Punkt nehme ich nach dem kack Spiel dankend gerne“

Ein seltsames Spiel des VfB Stuttgart endet beim FSV Mainz 05 mit 2:2. Weder Fisch, noch Fleisch. Die Fanreaktionen fallen dementsprechend hin- und hergerissen aus.
Was für ein Spiel: Der VfB Stuttgart ist am Samstagnachmittag bei Mainz 05 nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus gekommen. Dabei sah es lange nicht so aus, als sollten die Schwaben überhaupt irgendetwas aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mitnehmen. Doch nach dem Doppelschlag von Deniz Undav und Ermedin Demirovic waren die drei Punkte schon zum Greifen nah – wäre da nicht die Nachspielzeit gewesen.