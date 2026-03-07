Fanreaktionen zu Mainz vs Stuttgart: „Punkt nehme ich nach dem kack Spiel dankend gerne“

Ein seltsames Spiel des VfB Stuttgart endet beim FSV Mainz 05 mit 2:2. Weder Fisch, noch Fleisch. Die Fanreaktionen fallen dementsprechend hin- und hergerissen aus.

Was für ein Spiel: Der VfB Stuttgart ist am Samstagnachmittag bei Mainz 05 nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus gekommen. Dabei sah es lange nicht so aus, als sollten die Schwaben überhaupt irgendetwas aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mitnehmen. Doch nach dem Doppelschlag von Deniz Undav und Ermedin Demirovic waren die drei Punkte schon zum Greifen nah – wäre da nicht die Nachspielzeit gewesen.

Also wieder mal ein Wechselbad der Gefühle für die VfB-Anhänger, die auch im Netz dementsprechend hin- und hergerissen waren. Doch erstmal von vorne: Auf wen ist beim VfB eigentlich immer Verlass? Genau:

Vor dem Spiel fragen sich viele Fans (Spoiler 1: So sollte es ganz und gar nicht kommen):

Damit könnten wir allerdings leben (Spoiler 2: Auch so sollte es nicht kommen):

Der VfB spielt munter los, doch dem einen oder anderen schwant da schon was:

Auch das Phrasenschwein hat heute hier seinen Auftritt:

Und es hat öfters auch recht – denn Mainz wacht auf beziehungsweise der VfB döst so vor sich hin.

Das Betteln wird erhört – und schwupps steht es 1:0 für Mainz.

Dem müssen wir leider zustimmen:

Dieses Fazit von Halbzeit 1 können wir so stehen lassen:

Zur Pause verdient 0:1 hinten. Nach 15 Minuten dachte man wohl, heute reichen 80%. Offensiv fehlt heute irgendwie die Idee. Und hinten ist das zu sorglos. Das geht besser! #VfB #m05VfB — Coyote_22 ( @coyote22.bsky.social) 7. März 2026 um 16:20

… oder kürzer gefasst:

Und die 2. Halbzeit beginnt nicht besser als die erste aufgehört hat:

Doch dann kommt die 76. Minute. Selten war ein Tweet wahrer als dieser hier:

Und wer macht’s (natürlich mit Assist Undav)?

Und wo bei Deniz ein Assist ist, ist ein Tor auch nicht weit. Minute 77:

Einfache Rechnung:

Hallo Julian, jemand zu Hause?

So geht’s uns auch:

1:2 wie ging das denn jetzt so schnell? Vom Spielverlauf her fühle ich mich nicht so richtig abgeholt #M05VfB — Einwurf ( @kart334.bsky.social) 7. März 2026 um 17:08

Auch das haben wir:

Doch nach dem Mainz-Treffer in der Nachspielzeit tauschen wir die Gans gegen Fisch und Fleisch.

Fazit:

Kann man so unterschreiben:

Für den VfB geht es am Donnerstag weiter, wenn das Team von Sebastian Hoeneß im Achtelfinale der Europa League im Neckarstadion zu Cannstatt auf den FC Porto trifft, bevor die Stuttgarter am Sonntag in der Bundesliga mit RB Leipzig einen Konkurrenten um die Champions League-Plätze empfangen.