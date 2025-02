Fanet in Hofen: Stuttgarts erstes Hemdglonker-Race mit Traktor

1 Das Traktor Museum lädt zum ersten Hemdglonker-Rennen mit einem Porsche Junior am Kelterplatz. Foto: Traktormuseum Stuttgart

Das Traktormuseum Stuttgart lädt am Schmotzigen Donnerstag zum ersten Rennen mit einem Schlepper und Geschicklichkeitsübungen auf den Kelterplatz.











Nach dem Hemdglonkerumzug in Hofen geht es am Donnerstag, 27. Februar, ab 19 Uhr auf dem Kelterplatz in Hofen einmal mehr närrisch zu – beim ersten Hemdglonker-Race mit Traktoren in Stuttgart, veranstaltet vom Traktormuseum Stuttgart. Im Mittelpunkt der Fastnets-Gaudi steht ein Porsche Junior Traktor, der etwa 800 Kilogramm wiegt, wie Gerhard und Uwe Mühleisen vom Traktormuseum erklären. Bei dem Rennen werden Teams mit je drei Personen gebildet: Zwei schieben oder ziehen einen Traktor, eine Person lenkt ihn.