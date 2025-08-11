Familienvater aus Stuttgart verliert beide Beine: „mich zerreißt es innerlich“

Im Urlaub in Italien erkrankt ein Familienvater aus Stuttgart schwer. In Deutschland werden ihm beide Beine amputiert. Die Familie belastet vor allem ihre Wohnsituation.
89 Treppenstufen muss Alessandro Luciano täglich überwinden. Auch gesunde Menschen dürften dabei mal aus der Puste kommen, für den Mann aus Stuttgart-West ist es eine Qual. Alessandro Luciano hat keine Beine mehr. Es war im vergangenen Sommer, „da hat sich unser Leben innerhalb eines Augenblicks vollkommen verändert“, sagt seine Frau Iljhama. Die beiden sind seit 2010 verheiratet, haben fünf Kinder im Alter zwischen sieben und 14 Jahren. Der Schicksalsschlag ereilte die Familie ausgerechnet im Urlaub in Italien.