Familientag in Stuttgart: Pfleiderer trifft Pfleiderer – wie schon vor 101 Jahren

Der weit verzweigte Familienverband Pfleiderer begeht jedes Jahr einen Familientag. Dieses Mal in Stuttgart. Bis ins Jahr 1550 reicht ihre Geschichte zurück.
„Der Name Pfleiderer hat hierzulande einen guten Klang“, sagt Matthäus Felder. Genau das dachten sich offenbar auch schon die Komödianten Oscar Heiler und Willy Reichert, als sie vor fast schon 100 Jahren einer ihrer beiden Kunstfiguren diesen urschwäbischen Familiennamen verliehen. Bei „Häberle und Pfleiderer“ stellt Letzterer so etwas wie den Prototypen des knitzen Schwaben dar. Gut möglich deshalb, dass die etwas behäbige Figur des Wilhelm Pfleiderer bis heute der bekannteste unter allen Pfleiderer-Namensträgern ist.