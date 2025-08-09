Familienstreit ohne Versöhnung: Wenn Kinder nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben wollen

Für Eltern ist es meist schmerzhaft, wenn ihre erwachsenen Kinder nichts mehr von ihnen wissen wollen – Oft spielen Generationenkonflikte eine Rolle
Warum denn nur? Viele Eltern sind fassungslos, wenn ihre Kinder den Kontakt zu ihnen abbrechen. Auch für Roswitha Prömper kam der Bruch mit ihrem Sohn wie aus heiterem Himmel. Eines Tages wartete sie vor seiner Wohnung, weil sie mit ihm zum Einkaufen verabredet war, doch er öffnete die Tür nicht. „Ich habe Musik von drinnen gehört und wusste, dass er da ist. Also habe ich noch mal geklingelt“, erzählt sie. „Da wurde die Musik aber nur lauter. Irgendwann bin ich wieder gefahren. Das war’s.“