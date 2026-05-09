Fast 17 Jahre Ehe verbinden Alyssa Milano und David Bugliari. Dass ihre Beziehung bis heute so stabil ist, führt die Schauspielerin auch auf seinen Humor zurück.
Alyssa Milano (53) und David Bugliari (45) sind seit knapp 17 Jahren verheiratet - so lange, dass selbst sie die genaue Dauer nicht sicher benennen kann. "Sind es 17 oder 18 Jahre?", fragt Milano im "People"-Interview. Auf das exakte Datum komme es für sie ohnehin nicht an. Entscheidend sei etwas anderes: "Er bringt mich mehr zum Lachen als jeder andere Mensch auf der Welt." Der "Charmed"-Star schwärmte weiter: "Ich glaube, er hat immer wieder neue Wege gefunden, die verschiedenen Facetten meiner Persönlichkeit zu lieben." Sie freue sich so sehr, das Leben mit ihm zu teilen.