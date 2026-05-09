Fast 17 Jahre Ehe verbinden Alyssa Milano und David Bugliari. Dass ihre Beziehung bis heute so stabil ist, führt die Schauspielerin auch auf seinen Humor zurück.

Alyssa Milano (53) und David Bugliari (45) sind seit knapp 17 Jahren verheiratet - so lange, dass selbst sie die genaue Dauer nicht sicher benennen kann. "Sind es 17 oder 18 Jahre?", fragt Milano im "People"-Interview. Auf das exakte Datum komme es für sie ohnehin nicht an. Entscheidend sei etwas anderes: "Er bringt mich mehr zum Lachen als jeder andere Mensch auf der Welt." Der "Charmed"-Star schwärmte weiter: "Ich glaube, er hat immer wieder neue Wege gefunden, die verschiedenen Facetten meiner Persönlichkeit zu lieben." Sie freue sich so sehr, das Leben mit ihm zu teilen.

Milo Ventimiglia brachte die beiden zusammen Milano und Bugliari lernten sich kennen, als sich ihre beruflichen Wege kreuzten. Die ehemalige "Melrose Place"-Darstellerin war bei einer Agentur unter Vertrag, für die ihr heutiger Ehemann arbeitete. Der Schauspieler Milo Ventimiglia (48), der mit beiden befreundet war, soll sie laut "People" dazu ermutigt haben, ihren Gefühlen eine Chance zu geben. Die Verbindung entwickelte sich schnell weiter: 2008 folgte die Verlobung, ein Jahr später gaben sich die beiden das Jawort. Ihr Familienglück komplettierten später Sohn Milo und Tochter Elizabella.

In einem Instagram-Beitrag im vergangenen Dezember erklärte die Schauspielerin, wie dankbar sie für ihre Familie sei. "Ich liebe meine Familie. Sie ist meine Erdung, mein Sicherheitsnetz und meine größte Freude", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto. Bei ihren Liebsten dürfe sie einfach so sein, wie sie ist.

Im August 2025 hatte Milano ähnlich emotionale Worte zu ihrem und Bugliaris 16. Hochzeitstag geteilt. "Unsere Liebe ist das Leben, das wir zwischen den großen Momenten gemeinsam gestaltet haben. Du bist in jeder schönen Erinnerung, die ich habe, und deine Hand ist immer noch mein Lieblingsort", kommentierte sie eine Fotoreihe, die das Ehepaar über die Jahre hinweg zeigt. "Ich liebe dich", ergänzte sie und wünschte ihm "alles Gute zum Jahrestag".