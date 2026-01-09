Familienfreundliche Cafés: Wo Eltern in Stuttgart Kaffee trinken – und Kinder Kinder sein dürfen

Barrierefrei statt Barista-Perfektion, Spielecke statt Latte Art: Wer mit (kleinen) Kindern und Babys ins Café geht, setzt andere Prioritäten. Wir zeigen kinderfreundliche Cafés in Stuttgart – mit Platz für Kinderwagen, Wickelmöglichkeiten und Raum zum Spielen. Wir haben kinderfreundliche Cafés in Stuttgart mit Wickelmöglichkeiten, Spielecken, Büchern und ausreichend Platz für Kinderwagen zusammengestellt.

Café im Merlin Im Merlin kann man nicht nur wunderbare Konzerte erleben, hier haben auch Kinder ihren Spaß. Im Café gibt es eine Kinderecke mit Sofa, vielen Büchern, einer Kinderküche und Spielsachen. Eine eigene Kinderkarte gibt es zwar nicht, aber Cookies, Panini, hausgemachte Suppen, Babyccino und Co. machen auch kleine Gäste glücklich. Eine Wickelmöglichkeit gibt es nach Absprache. Einmal im Monat findet sonntags ein Public Viewing der „Sendung mit der Maus“ statt.

Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, Di-Sa 14-21 Uhr

Weltcafé an der Planie

Im Sommer lädt der gepflasterte Innenhof unter der großen Linde zu einer Pause mitten in der City ein – Platz zum Herumtoben ohne Autos gibt es reichlich. Doch auch im bunt eingerichteten Café selbst ist es angenehm geräumig: Kinderwagen lassen sich problemlos manövrieren. Für die kleinen Gäste gibt es eine Spielecke mit Büchern und Spielzeug. Beim Essen wird auf Bio-Qualität und fair gehandelte, regionale Zutaten geachtet.

Weltcafé, Charlottenplatz 17, Stuttgart-Mitte, Mo, Di, Do-Sa 9-22, So 9-20 Uhr

Café Zimt & Zucker

Das kunterbunte Frühstücks- und Tagescafé am Weißenburgplatz ist ein Anlaufpunkt für die ganze Nachbarschaft. Kinder freuen sich über Pancakes mit frischen Früchten, Kuchen (auch vegan) und Toasts. Es gibt eine Spielecke mit Spielsachen sowie Sofas, auf denen die Kleinen auch gewickelt werden können. Ein Mittagstisch wird von 12 bis 14 Uhr angeboten.

Café Zimt & Zucker, Weißenburgstr. 2C, Stuttgart-Mitte, Di-So 9.30-18 Uhr

Kaleya

Brunchalarm in Stuttgart-Ost: Im Kaleya nahe der Mineralbäder kommen nicht nur Eltern auf ihre Kosten. Für Kinder gibt es eine eigene Frühstückskarte, die sogar ausgemalt werden darf. Eine Wickelkommode ist vorhanden, Hochstühle ebenso – und der Schlossgarten liegt gleich um die Ecke für eine Runde Auspowern.

Kaleya, Neckarstr. 120, Stuttgart-Ost, Do+Fr 9-14 , Sa+So 9-16 Uhr

Café Luv

Das gemeinnützige Nachbarschaftscafé in Bad Cannstatt versteht sich als Ort für alle. Neben fair gehandeltem Kaffee und selbst gemachten Snacks gibt es ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Dienstags und samstags findet ein Kindercafé mit Spielecke und Kuchen statt. Da Öffnungszeiten je nach Veranstaltung variieren, lohnt sich vorab ein Blick auf die Website. Gut zu wissen: Eigenes Essen darf mitgebracht werden.

Café Luv, Spreuergasse 6, Stuttgart-Bad Cannstatt, Di 14-19, Fr 9-17, Sa 10-13 Uhr

Bücher, Kinderwagenstellplätze, Spielecken, Wickeltische und viel Platz – in diesen Stuttgarter Cafés sind Familien willkommen. Foto: imago images/Westend61

Cäff Chen

Fein gerösteter Kaffee, nachhaltig gedacht – und ein echtes Kinderparadies: Im Cäff Chen im Stuttgarter Westen gibt es eine große, sogar beheizte Spielecke. Zum Essen werden vegetarische und vegane Kuchen, Baguettes, Baozi und Cookies angeboten. Dazu kommen hausgemachte Limos, Matcha Latte und vietnamesischer Filterkaffee.

Cäff Chen, Senefelderstr. 76, Stuttgart-West, Di-Fr 11.30-18, Sa 10-18 Uhr

Café Dürnitz

Im Foyer des Landesmuseums Württemberg im Alten Schloss ist immer etwas los. Kinder flitzen durch den Raum, während Eltern Quiche oder Kuchen genießen. Viel Platz, Loungemöbel und Sitzgruppen machen das Café besonders entspannt für Familien mit kleinen Kindern.

Café Dürnitz, Altes Schloss, Schillerplatz 6, Stuttgart-Mitte, Di-So 10-17 Uhr

Königsbäck – Bio-Backmanufaktur

Kinder lieben Brezeln, Eltern Bio: Beim Königsbäck im Stuttgarter Osten kommt beides zusammen. Der Bioland-zertifizierte Betrieb bietet eine Spielecke, Hochstühle und viel Platz im loftartigen Showroom.

Königsbäck, Gablenberger Hauptstr. 77, Stuttgart-Ost, Mo–Fr 7-14, Sa 7.30-13, So 8-12 Uhr

Poffers

Klein-Holland im Kessel: Das Poffers im Kernerviertel ist ein Klassiker für Frühstück, Snacks oder Mittagessen. Für Kinder gibt es Spiel- und Malsachen, einen Wickeltisch allerdings nicht.

Poffers, Urbanstr. 86, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 9-16, Sa, So und Feiertage 9.30-18 Uhr

Raupe Immersatt

Deutschlands erstes Foodsharing-Café liegt am Hölderlinplatz – direkt neben der Haltestelle. Für Familien gibt es eine Spielschublade, Wickelkommode, Kinderstuhl und eine ausdrücklich stillfreundliche Atmosphäre. Essen und Getränke basieren auf geretteten Lebensmitteln.

Raupe Immersatt, Johannesstr. 97, Stuttgart-West, Mo+Mi-Fr 10-23, Sa+So 10-19 Uhr

Karls Kitchen

Im Obergeschoss des Breuninger-Kaufhauses ist Karls Kitchen ein bewährter Treffpunkt für Familien. Ein großer Kinderbereich, Wickelmöglichkeiten, Kinderstühle und viel Platz für Kinderwagen gehören zur Grundausstattung. Kindergerichte kosten 50 Cent pro Lebensjahr.

Karls Kitchen, Marktstr. 1–3, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr

Pausa

Das Pausa hat sich als entspannter Treffpunkt für Familien etabliert. Das Café im Stuttgarter Süden ist hell, offen und gut mit Kinderwagen zugänglich. Für Kinder gibt es Malmaterial und Spielsachen, Eltern freuen sich über guten Kaffee und unkomplizierte Snacks.

Pausa, Olgastr. 136, Stuttgart-Süd, Di-Fr 9-18, Sa 9-17 Uhr