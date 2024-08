Ob ein chaotischer Roadtrip oder ein magisches Brettspiel, diese 20 Filme versprechen pures Vergnügen für die ganze Familie. Tauchen Sie ein in die Welt der besten Familienkomödien – ganz ohne Animationsfilme!

In einer Welt voller animierter Abenteuer und computererzeugter Helden vergessen wir manchmal die Magie, die echte Schauspieler auf die Leinwand zaubern können – besonders wenn es um Familienkomödien geht.

Ob es um ein großes Missgeschick zu Hause, fantastische Welten oder das alltägliche Chaos geht, diese Filme bieten Unterhaltung für Jung und Alt, und das ganz ohne Animation. In diesem Artikel stellen wir 20 Filme vor, die nicht nur zum Lachen bringen, sondern auch wertvolle Familienzeit garantieren.

1. Kevin – Allein zu Haus (1990)

FSK: 12

Mit: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara

Ein Weihnachtsklassiker, in dem der junge Kevin McCallister versehentlich zurückgelassen wird, als seine Familie in den Urlaub fährt, was zu urkomischen Eskapaden führt, als er sein Haus vor zwei stümperhaften Einbrechern verteidigt.

2. Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen (1993)

FSK: 6

Mit: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Mara Wilson

Robin Williams brilliert als Vater, der sich nach einer Scheidung als älteres britisches Kindermädchen tarnt, um mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Eine herzerwärmende und lustige Erkundung der Familienverhältnisse.

3. Nachts im Museum (2006)

FSK: 6

Mit: Ben Stiller, Owen Wilson, Robin Williams, Rami Malek

Als ein Nachtwächter (Ben Stiller) entdeckt, dass die Exponate im Museum nachts zum Leben erwachen, sind Chaos und Comedy vorprogrammiert. Ein lustiges Abenteuer, das Geschichte mit Humor mischt.

4. Im Dutzend billiger (2003)

FSK: 0

Mit: Steve Martin, Hilary Duff, Bonnie Hunt, Tom Welling

Steve Martin spielt die Hauptrolle des Vaters von 12 Kindern, der Karriere, Familie und das Chaos, das mit der Erziehung einer so großen Familie einhergeht, unter einen Hut bringt. Es ist ein warmherziger, lustiger Film über die Freuden und Herausforderungen einer großen Familie.

5. Der Kindergarten Daddy (2003)

FSK: 0

Mit: Eddie Murphy, Steve Zahn, Khamani Griffin, Jeff Garlin, Elle Fanning

Zwei Väter, gespielt von Eddie Murphy und Jeff Garlin, gründen eine Kindertagesstätte, nachdem sie ihren Job verloren haben. Schnell merken sie, wie viel Arbeit - und Spaß - die Betreuung von Kindern machen kann.

6. Jumanji (1995)

FSK: 12

Mit: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt, Bradley Pierce

In diesem Abenteuerfilm entdecken zwei Kinder ein mysteriöses Brettspiel, das reale Gefahren ins Leben ruft. Als sie das Spiel spielen, wird Alan Parrish (Robin Williams), der seit 26 Jahren in dem Spiel gefangen ist, freigelassen. Gemeinsam müssen sie das Spiel beenden, um die chaotische Wildnis, die sie entfesselt haben, zu besiegen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Der Film kombiniert spannende Abenteuer mit Humor und fantastischen Elementen und ist ein Klassiker für die ganze Familie.

7. Ein Zwilling kommt selten allein (1998)

FSK: 0

Mit: Lindsay Lohan, Natasha Richardson, Dennis Quaid

Lindsay Lohan spielt Zwillingsschwestern, die bei der Geburt getrennt wurden und sich im Ferienlager kennenlernen, wo sie ihre entfremdeten Eltern wieder zusammenbringen wollen. Ein charmantes Remake des Klassikers von 1961, voller cleverer Streiche und herzlicher Momente.

8. Plötzlich Prinzessin (2001)

FSK: 0

Mit: Anne Hathaway, Julie Andrews, Mandy Moore

Anne Hathaway spielt einen unbeholfenen Teenager, der entdeckt, dass er der Erbe eines europäischen Throns ist. Mit der Hilfe ihrer Großmutter (Julie Andrews) meistert sie die witzigen Herausforderungen des Königshauses.

9. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft (1989)

FSK: 6

Mit: Rick Moranis, Matt Frewer, Marcia Strassman, Kristine Sutherland

Ein schrulliger Erfinder lässt seine Kinder versehentlich auf die Größe von Insekten schrumpfen, was zu einem epischen Garten-Abenteuer voller Erfindungsreichtum und familienfreundlichem Nervenkitzel führt.

10. Big (1988)

FSK: 6

Mit: Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Heard

Tom Hanks spielt einen 12-jährigen Jungen, der auf magische Weise über Nacht zum Erwachsenen wird. Sein kindliches Staunen und seine Unschuld in der Welt der Erwachsenen führen zu herzerwärmenden und komödiantischen Momenten.

11. Der Dummschwätzer (1997)

FSK: 6

Mit: Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Cary Elwes

Jim Carrey liefert eine komödiantische Glanzleistung als Anwalt ab, der dank des Geburtstagswunsches seines Sohnes 24 Stunden lang nicht lügen kann. Das Ergebnis ist ebenso urkomisch wie herzergreifend.

12. Der Babynator (2005)

FSK: 6

Mit: Vin Diesel, Lauren Graham, Faith Ford, Brittany Snow

Vin Diesel spielt einen harten Navy SEAL, der eine Familie mit fünf Kindern beschützen soll. Seine militärische Ausbildung bereitet ihn allerdings nicht ganz auf das Chaos des Babysittens vor, was zu vielen Lachern führt.

13. Evan Allmächtig (2007)

FSK: 6

Mit: Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham, John Goodman

Eine moderne Variante der Geschichte von der Arche Noah, in der Steve Carell einen neu gewählten Kongressabgeordneten spielt, der von Gott (Morgan Freeman) beauftragt wird, eine Arche zu bauen. Der Film ist voll von komödiantischen Momenten und einer positiven Botschaft.

14. Sind wir schon da? (2005)

FSK: 6

Mit: Ice Cube, Nia Long, Aleisha Allen, Philip Daniel Bolden

Ice Cube spielt einen Junggesellen, der seine Freundin beeindrucken will, indem er ihre Kinder auf einen Roadtrip mitnimmt. Die Reise ist voll von Missgeschicken und komödiantischen Pannen und macht Spaß für die ganze Familie.

15. Daddy ohne Plan (2007)

FSK: 0

Mit: Dwayne Johnson, Madison Pettis, Kyra Sedgwick, Roselyn Sanchez

Dwayne Johnson spielt einen Superstar-Quarterback, der plötzlich entdeckt, dass er eine 8-jährige Tochter hat. Während er sich an die Vaterschaft gewöhnt, gibt es jede Menge Lacher und herzerwärmende Momente.

16. Wonka (2023)

FSK: 6

Mit: Timothée Chalamet, Hugh Grant, Olivia Colman, Keegan-Michael Key

Ein Prequel zu "Charlie und die Schokoladenfabrik", das die Entstehungsgeschichte von Willy Wonka erzählt. Timothée Chalamet spielt die Titelrolle in dieser magischen und humorvollen Reise, die zeigt, wie der exzentrische Chocolatier seinen Weg in die faszinierende Welt der Süßigkeiten gefunden hat.

17. E.T. – Der Außerirdische (1982)

FSK: 6

Mit: Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote

Ein herzergreifender Klassiker von Steven Spielberg, in dem ein kleiner Junge namens Elliott einen gestrandeten Außerirdischen, E.T., findet und ihm hilft, wieder nach Hause zu gelangen. Eine wunderbare Geschichte über Freundschaft, Abenteuer und das Überwinden von Grenzen.

18. Die Braut des Prinzen (1987)

FSK: 6

Mit: Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, André the Giant

Eine charmante Mischung aus Abenteuer, Romantik und Humor, in der ein junger Bauer seine wahre Liebe retten muss, die gegen ihren Willen mit einem bösen Prinzen verheiratet werden soll. Ein zeitloser Kultfilm, der voller unvergesslicher Zitate und Charaktere steckt.

19. Roald Dahls Matilda - Das Musical (2022)

FSK: 6

Mit: Emma Thompson, Alisha Weir, Lashana Lynch

Diese Neuverfilmung des beliebten Roald-Dahl-Klassikers erzählt die Geschichte der außergewöhnlich begabten Matilda, die ihre telekinetischen Fähigkeiten nutzt, um gegen die grausame Schulleiterin Miss Trunchbull zu kämpfen und das Leben ihrer unterdrückten Mitschüler zu verbessern. Als Musical inszeniert, bringt der Film nicht nur Matildas Mut und Intelligenz zum Strahlen, sondern auch mitreißende Songs und beeindruckende Choreografien, die das Publikum verzaubern. Auch die Verfilmung von 1996 mit Mara Wilson als Matilda ist sehr sehenswert.

20. Paddington (2014)

FSK: 0

Mit: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Ben Whishaw (Stimme von Paddington)

Diese liebenswerte Komödie handelt von einem sprechenden Bären aus Peru, der nach London reist und von der Familie Brown aufgenommen wird. Mit seinem unschuldigen Charme und einer Vorliebe für Marmeladenbrote sorgt Paddington für jede Menge Chaos und Herz in dieser herzerwärmenden Geschichte. Paddington ist zwar computeranimiert – die übrigen Darsteller sind aber allesamt echte Menschen, wodurch sich ein besonders charmanter Film ergibt.

Diese 20 lustigen Familienfilme zeigen, dass echte Schauspieler und großartige Geschichten das perfekte Rezept für einen gelungenen Filmabend sind. Sie bieten nicht nur jede Menge Lacher, sondern auch herzerwärmende Momente, die Familien zusammenbringen. Also schnappen Sie sich Popcorn, machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie diese filmischen Schätze – der nächste unvergessliche Familienabend ist nur einen Klick entfernt.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.