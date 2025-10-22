Familienbetrieb Mink in Stuttgart: „Manche kommen mit Krücken rein und gehen ohne raus“

Wer die Traditionsfirma Mink in Stuttgart aufsucht, leidet oft an schweren Fehlstellungen der Füße. In der Werkstatt des Betriebs entstehen Schuhe und Einlagen, die Leben verändern.

Eine Mitarbeiterin greift das Leder mit der Zange und zieht es über den Leisten. Mit geübten Handgriffen befestigt sie den Schaft des Schuhs mit kleinen Nägeln – „Zwickstiften“, wie sie im Fachjargon heißen. Rundherum wird der sogenannte Schaft, also das Oberteil des Schuhs, auf diese Weise mit der Brandsohle verbunden.

„Ich mag, dass man hier sieht, was man schafft – und, dass man Menschen hilft, wieder laufen zu können“, sagt die 26-Jährige. Sie ist eine von sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Mink Orthopädieschuhtechnik in der Stuttgarter Innenstadt am Olgaeck, ein Familienbetrieb, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Firmenjubiläum feiert.

Ein Jahrhundert Stuttgarter Handwerksgeschichte

Seit 1925 gibt es das Unternehmen an der Gaisburgstraße 3. Damals gründete Karl Mink, Schuhmachermeister, die kleine Werkstatt. Heute, vier Generationen später, ist aus der Schuhmacherei ein modernes Handwerksunternehmen in der Orthopädieschuhtechnik geworden, das Menschen buchstäblich wieder auf die Beine bringt.

Günther, Claudia und Marian Mink (v.l.n.r.) in ihrem Geschäft in der Gaisburgstraße 3 Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

„Ohne die richtigen Schuhe kann Laufen zur Qual werden“, sagt Marian Mink, 37 Jahre alt, Orthopädieschuhtechnikermeister und seit Januar 2024 Inhaber des Betriebs. Er hat das Geschäft von seinem Vater Günter Mink übernommen, der noch heute einmal in der Woche mithilft. Mutter Claudia Mink kümmert sich um Buchhaltung, Organisation und Marketing. „Ich bin dankbar, dass meine Eltern noch da sind und mich jederzeit unterstützen – meine Mutter weiß einfach alles aus dem Kopf.“

Handwerk mit Herz und Hightech

Am kommenden Dienstag wird der Landesinnungsmeister der Innung für Orthopädieschuhtechnik die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Stuttgart im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichen. Für Familie Mink ist das ein besonderer Moment – ein Jahrhundert Handwerksgeschichte, ein Betrieb, der überstanden hat, was manch andere längst ausgelöscht hätte: Kriegsjahre, wirtschaftliche Krisen, Materialknappheit, Digitalisierung.

Im Keller lagern über 1500 Leisten – Holzmodelle, die individuell für die Füße der Kunden gefertigt werden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Im Handwerksbetrieb, verteilt über vier Etagen, trifft Tradition auf moderne Technik. Unten im Keller lagern über 1500 Leisten – Holzmodelle, die individuell für die Füße der Kunden gefertigt wurden. „Der Leisten wird so lange aufbewahrt, bis der Kunde stirbt, also ein Leben lang“, erzählt Marian Mink. Auch die alte Durchnähmaschine des Urgroßvaters steht noch da – funktionsfähig und voller Geschichte.

In der Werkstatt wird gefräst, geschliffen, geklebt

Maßschuhe und Maßeinlagen werden in den Maßkabinen mittels 2D- und 3D-Scann angemessen und auch alle anderen orthopädieschuhtechnischen Arbeiten werden hier angenommen. „Beratung und Empathie für die vielen Sorgen unserer Kunden ist das, wofür wir stehen“, sagt Marian Mink.

Am PC werden Belastungslinien, Erhebungen und Vertiefungen detailgetreu dargestellt. Ebenfalls am PC werden dann die Schuheinlagen individuell am CAD konstruiert. In der Werkstatt startet anschließend eine computergesteuerte Fräsmaschine oder ganz aktuell der 3D-Drucker.

Auch ein 3D-Drucker kommt zum Einsatz. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

„Wir fertigen fast alles im Haus – vom Abdruck bis zum fertigen Schuh“, erklärt Marian Mink. „Nur das Zuschneiden und Nähen des Oberleders wird fremd vergeben, die Herstellung der Schuhe erfolgt komplett in unserer Werkstatt.“ Die Kunden kommen mit den unterschiedlichsten Problemen: Kinder mit Fußfehlstellungen, Menschen mit Fußschmerzen oder mit Beeinträchtigungen nach Unfällen oder Amputationen, Diabetiker mit empfindlichen Füßen und teils auch mit offenen Wunden, die durch spezielle Fußbettungen entlastet werden, um den Heilungsprozess zu unterstützen.

Von der Werkbank ins Krankenhaus

In der Werkstatt im ersten Stock wird gefräst, geschliffen, geklebt und gedruckt. Neben Schleif- und Fräsmaschinen, die seit vielen Jahren im Einsatz sind, kommt auch ein moderner 3D-Drucker in der Einlagenfertigung dazu. Dies erleichtert die Arbeit immens. „Durch die neue 3D-Technologie können wir nicht nur den Staub und den Lärm minimieren, sondern auch gleichzeitig ressourcenschonend und damit umweltfreundlicher arbeiten. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns ein großes Anliegen“, erzählt Marian Mink.

„Wir bauen Schuhe für alle – vom Kind bis zum Hundertjährigen“, sagt er. „Nur, weil jemand eine Deformierung am Fuß hat, heißt das ja nicht, dass er nicht mehr mobil sein kann.“ Ein Kunde habe beispielsweise durch eine Beinverkürzung in Kombination eines Spitz-/Klumpfußes keine Möglichkeit mehr gehabt, ohne Krücken zu gehen oder zu stehen. Durch maßgefertigte orthopädische Schuhe könne er heute ohne Krücken wieder gehen. „Manche kommen mit Krücken rein und gehen ohne raus“, erzählt er und lächelt.

Marian Mink führt das Geschäft in vierter Generation. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Neben den individuellen Anfertigungen übernimmt die Firma auch Akutversorgungen im Krankenhaus. „Wenn dort jemand operiert wurde, eine Amputation vorgenommen werden musste oder Wunden entlastet werden sollen, werden wir angerufen. Wir liefern in der Regel noch am selben Tag Verbands- und Entlastungsschuhe oder Entlastungsorthesen“, erklärt Marian Mink. „Manchmal kann man damit sogar eine Operation vermeiden.“

Handwerk kämpft zunehmend mit Bürokratie

Ein besonders drastisches Beispiel ist ihm im Gedächtnis geblieben: Ein Diabetiker, der wegen einer Nervenschädigung keine Schmerzen mehr spürte, lief tagelang mit einer Glasscherbe im Fuß umher. „Als er endlich ins Krankenhaus kam, war der Fuß nicht mehr zu retten“, sagt Marian Mink. Solche Fälle zeigen ihm, wie wichtig gute Schuhe und frühzeitige Versorgung sind.

Eine Mitarbeiterin bei der Arbeit: Rundherum wird der sogenannte Schaft, also das Oberteil des Schuhs, mit der Innensohle verbunden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Doch das Handwerk kämpft zunehmend mit Bürokratie. „Dokumentation der verbauten Materialien, Kostenvoranschläge, die Krankenkassen mit unterschiedlichsten Formularen bearbeiten und natürlich auch Ablehnungen, die oft in Widerspruchsverfahren enden. Das ist frustrierend – für uns und für die Patienten“, sagt Claudia Mink.

Ein Beruf mit Zukunft

Trotz der Herausforderungen blickt Marian Mink optimistisch nach vorn. „Orthopädieschuhtechnik ist ein Beruf mit Zukunft“. Der Azubi sieht das genauso. „Ich finde es toll, dass ich handwerklich arbeiten kann und gleichzeitig Menschen helfe“, sagt er, während er an der Schleifmaschine Einlagen bearbeitet. „Und hier ist es familiär – jeder kennt jeden, das gefällt mir.“

Nächstes Jahr wird das Ladengeschäft am Olgaeck umgebaut – der Geist bleibt derselbe: handwerkliche Präzision und menschliche Nähe. „Unser Anspruch ist es, den Menschen Mobilität und Lebensqualität zurückzugeben“, so Marian Mink.