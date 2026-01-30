Familie Nagel aus Stuttgart: „Hart, aber fair“ – Darum ist Handball viel besser als Fußball

Weniger Egoismus, keine Schwalben und keine Hooligans: Familie Nagel liebt Handball und nennt ihre Argumente, warum sie nie dem Fußball verfallen ist.
In diesen Tagen dreht sich bei Familie Nagel aus Feuerbach alles nur um Handball. Wenn die deutsche Mannschaft spielt, dann kommen die Eltern mit den Söhnen Mika (16) und Matti (11) im Wohnzimmer vor dem Fernseher zusammen. „Optimalerweise in Trikots“, sagt Mika, aber meistens ohne die Freunde. Denn Handball ist eine ernste Sache – und vor allem ein schnelles Spiel. „Da kann man nicht wie beim Fußball zwischendurch ein Pläuschchen halten“, sagt Mika. Was aber nicht bedeute, dass es während der EM-Spiele leise sei. Ganz im Gegenteil, das Spiel wird interfamiliär heiß diskutiert und „die Jungs hält es dann nicht auf dem Sofa“, sagt ihre Mutter Meri-Lena und lacht.