Familie bittet um Privatsphäre: Rockmusiker Jackson Browne trauert um Sohn Ethan

Schwerer Verlust für Rockmusiker Jackson Browne: Sein ältester Sohn Ethan ist am 25. November im Alter von 52 Jahren gestorben. Der Musiker teilte die traurige Nachricht in den sozialen Medien mit.
Rockmusiker und Singer-Songwriter Jackson Browne (77) muss einen schweren Verlust verkraften: Sein Sohn Ethan Browne ist am 25. November verstorben. Der 52-Jährige wurde laut einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite und dem Instagram-Account seines Vaters leblos in seinem Zuhause aufgefunden. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.