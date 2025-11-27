Familie bittet um Privatsphäre: Rockmusiker Jackson Browne trauert um Sohn Ethan

Schwerer Verlust für Rockmusiker Jackson Browne: Sein ältester Sohn Ethan ist am 25. November im Alter von 52 Jahren gestorben. Der Musiker teilte die traurige Nachricht in den sozialen Medien mit.

Rockmusiker und Singer-Songwriter Jackson Browne (77) muss einen schweren Verlust verkraften: Sein Sohn Ethan Browne ist am 25. November verstorben. Der 52-Jährige wurde laut einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite und dem Instagram-Account seines Vaters leblos in seinem Zuhause aufgefunden. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

"Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Ethan Browne, der Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, am Morgen des 25. November 2025 in seinem Zuhause leblos aufgefunden wurde und verstorben ist", heißt es in dem Statement. Die Familie bittet um Privatsphäre und Respekt in dieser schweren Zeit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Model, Schauspieler und Musiker

Ethan Zane Browne kam am 2. November 1973 als Sohn von Jackson Browne und dem Model Phyllis Major (1946-1976) zur Welt. Bereits als Baby stand er im Rampenlicht: Mit nur wenigen Wochen zierte er gemeinsam mit seinem berühmten Vater das Cover des "Rolling Stone"-Magazins - ein Foto, das Jackson zeigte, wie er seinen kleinen Sohn liebevoll an sich drückte.

Ethan schlug selbst eine Karriere im Showgeschäft ein. Als Model lief er für namhafte Designer wie Isaac Mizrahi (64) über den Laufsteg. Vor der Kamera bewies er sein Talent in Filmen wie dem Cyberthriller "Hackers" (1995) mit Angelina Jolie (50) und Jonny Lee Miller (53) sowie der Komödie "Liebe auf Umwegen" (2004) mit Kate Hudson (46). Auch in der TV-Serie "Birds of Prey" war er zu sehen.

Neben seiner Arbeit als Model und Schauspieler trat Ethan auch in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters. Gemeinsam mit Cat Colbert - deren Vater Charles Colbert als Bassist für Harry Belafonte spielte - gründete er laut "The Hollywood Reporter" das Duo Alain Zane. 2022 veröffentlichten sie ihr Debütalbum "Right Before Your Eyes". Darüber hinaus gründete Ethan das Plattenlabel Spinside Records.

Jackson Browne erklärte 2021 in einem Interview mit dem "Route Magazine", dass nach dem Tod von Major die Vaterrolle für Ethan sein "Hauptfokus" im Leben gewesen sei: "Ich hatte nur zwei Dinge, von denen ich hoffte, dass ich sie miteinander vereinbaren könnte: Songwriter sein und Vater sein." In einem Interview mit "Tru Rock Revival" äußerte sich Browne 2022 voller Stolz über seinen Sohn: "Ethan ist ein großartiger Vater. Er ist ein großartiger Sohn, ein großartiger Mann. Wenn ich ihn mit seinen Kindern sehe, macht mich das sehr stolz. Es gibt mir das Gefühl, dass ich in meinem Leben etwas wirklich richtig gemacht habe."

Der "Running on Empty"-Interpret Jackson Browne hat einen weiteren Sohn: Ryan (43) stammt aus seiner Ehe mit Lynne Sweeney.