Fast 100.000 US-Dollar wurden für Mickey Rourke gesammelt, um ihm bei seinen Mietschulden unter die Arme zu greifen. Doch der gefallene Hollywoodstar wusste angeblich von nichts und zeigt sich in einem Instagram-Video nun empört.
Mickey Rourke (73) hat sich in einem Video von einer Spendenkampagne distanziert, die aktuell in seinem Namen gestartet wurde. Der Schauspieler erklärte am Dienstag auf Instagram, er habe "überhaupt nichts" mit der GoFundMe-Aktion zu tun und wisse nicht einmal, was eine solche Plattform sei.