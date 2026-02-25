Fall in Stuttgart: Graugans in Stuttgart-West hatte Vogelgrippe

Ein erster Fall des Vogelgrippe-Virus ist in Stuttgart aufgetaucht. Was Geflügel-, Hundehalter und Passanten nun beachten sollten.
Bei einer verendeten Graugans in Stuttgart-West ist das Vogelgrippe-Virus festgestellt worden. Das teilte die Stadt Stuttgart mit. Es handle sich um das Influenza-A-Virus der Variante H5N1, das hätte eine Untersuchung des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit ergeben. Die Vogelgrippe ist für Wildvögel und Geflügel hochansteckend, auf Menschen und Säugetiere aber schwer übertragbar. Was bedeutet der Befund nun für Menschen und Tiere in Stuttgart?