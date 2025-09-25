Falco-Hommage in Planung: Falcos Weggefährten sind sich über sein Leben einig, aber nicht über seinen Tod

40 Jahre nach dem Hit „Rock Me Amadeus“ kommt die Show „Falco in Concert“ nach Stuttgart. Vorher äußern sich Weggefährten über das Leben und Sterben von Österreichs größtem Popstar.
Sieben Wochen vor seinem Tod spielte Falco am 18. Dezember 1997 auf der Weihnachtsfeier der Lauda-Air in den Wiener Sophiensälen sein damals noch unveröffentlichtes Lied „Out oft he Dark“. Seine Mimik explodierte grotesk Richtung Verächtlichkeit, als er die Zeile sang, die später Anlass für Spekulationen bieten sollte: „Muss ich denn sterben, um zu leben?“ Bei seinem vorletzten öffentlichen Auftritt trug Österreichs größter Popstar einen viel zu großen Anzug.