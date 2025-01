Fahrradsensation im Weltweihnachtscircus: Radakrobaten hoffen auf Gold im Jahr der Schlange

9 Sensationelle Sprünge der chinesischen Artisten im Weltweihnachtscircus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Große Chinesische Staatscircus beeindruckt im Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen mit Artistik rund ums Fahrrad. Chef, Trainer und Artisten sprechen über Präzision, Gefahren und darüber, wie die scheinbare Leichtigkeit gelingt.











Es ist ein quirliges und höchst fesselndes Abenteuer, das die Artisten der China National Acrobatic Troupe auf Fahrrädern im Weltweihnachtscircus dem begeisterten Publikum präsentieren. Was steckt hinter dieser Nummer mit den sensationellen Sprüngen, Salti in hohem Tempo, die 20 chinesische Artisten in Stuttgart erstmals als internationale Weltpremiere präsentieren? Kaum zu glauben, welche Leistungen sie rund ums Zweirad bringen: so fahren sie beispielsweise hintereinander, während ein Artist in entgegengesetzter Richtung über die Köpfe der Radfahrer hinweg springt.