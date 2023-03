1 Wer ein Fahrrad kaufen will, wird vielleicht auf einer der vielen Fahrradbörsen in der Region fündig. Foto: privat/privat

Fahrradfahren boomt ungebrochen: Immer mehr Menschen zieht es auf das Zweirad. Gebrauchte Stahlrösser gibt es auf den vielzähligen Fahrradbörsen der Region Stuttgart zu kaufen.









Baden-Württemberg ist das Land der Tüftler – bevor die Automobilindustrie auf dem Vormarsch war, hatte hier allerdings ein ganz anderes Rad seinen Ursprung. 1817 wurde das erste Laufrad von Karl Drais in Mannheim erfunden. Aus seinem Prototyp ist heute ein allseits beliebtes Verkehrsmittel geworden: Das Fahrrad.

Und das erfreute sich bekanntlich in den vergangenen Jahren eines regelrechten Booms. In Pandemiezeiten wurde das Fahrradfahren plötzlich wieder zur beliebten Freizeitaktivität. Selbst wer eigentlich nicht mehr so gut in die Pedale treten kann, hat dank E-Bike und Pedelec ganz neue Möglichkeiten. 41 Prozent der Deutschen zwischen 14 und 69 wollen mehr mit dem Rad fahren, ergab 2022 das Fahrrad-Monitoring des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

Laut der Studie denken außerdem 16 Millionen Menschen über einen Fahrradkauf nach – die Nachfrage ist so hoch wie nie und die Hersteller kommen mit der Produktion kaum hinterher, Wartezeiten in den Fahrradläden werden immer häufiger. Wo also den Drahtesel noch herbekommen? Und welches Rad ist überhaupt das richtige? Anlaufstellen für Radler oder solche, die es werden wollen, sind in der Region Stuttgart auch immer häufiger Fahrradbörsen, von denen viele in den ersten Frühlingswochen stattfinden.

Die größte der Region: Fahrradbörse in Vaihingen

Die wohl größte Radbörse im Raum Stuttgart ist die des Radsportvereins (RSV) in Vaihingen, die 2023 bereits zum 33. Mal stattfindet. Bis zu 1000 Räder werden hier jedes Jahr zum Verkauf angeboten, 80 Prozent davon wechseln laut RSV auch den Besitzer. Auf der Homepage des RSV können sich potenzielle Verkäufer mit ihrer Ware vorab anmelden, den Verkauf und die Beratung bei der Radauswahl auf der Radbörse selbst übernehmen dann ehrenamtliche Helfer. Zugegen ist außerdem die Polizei, die zu Themen wie Fahrradcodierung, Helmen, Kindersitzen und sicherem Fahren berät. Die Vaihinger Radbörse findet am Samstag, 25. März, von 8 bis 14.30 Uhr in der Österfeldschule in der Katzenbachstraße statt.

Mit Rahmenprogramm: Fahrradbörse in Marbach

Um die Marbacher Fußgängerzone auch in Zeiten einer Großbaustelle zu beleben, hat das örtliche Citymanagement in diesem Jahr eine ganzes Veranstaltungspaket geschnürt, das Menschen in die Innenstadt locken soll. Der 22. April steht dabei ganz unter dem Motto „Marbach bewegt“ – dann findet auch die alljährliche Fahrradbörse der SPD in der Innenstadt statt, bei der von 10 bis 13 Uhr Ausschau nach einem neuen Fahrrad gehalten werden kann. Teil des Aktionstags sind außerdem Spiele rund um aktive Bewegung.

Für den guten Zweck: Markt in Leonberg

Kinderräder, Mountainbikes, Pedelecs: Fast alles, was zwei Räder hat, kann in Leonberg am 29. April bei der Fahrradbörse der Arbeitsgruppe „RadL“ der Lokalen Agenda ver- und ersteigert werden. 2022 war der Markt von seinem gewohnten Platz vor der Stadthalle ans Rathaus umgezogen, dort wird er auch in diesem Jahr stattfinden. In den vergangenen Jahren hatte der Verkauf sogar auch immer einen guten Zweck – so wurden vom Erlös etwa Fahrräder für Geflüchtete gekauft. In diesem Jahr geht der Erlös an die Lokale Agenda. Fahrräder, Werkzeug und Nähmaschinen können aber für afrikanische Länder gespendet werden.

Für Multitalente: Fahrräder begutachten auf der Ditzingen Mobil

Alles, was ein Rad hat, präsentiert sich im Frühjahr bei der Messe Ditzingen Mobil. Zwar sind unter den 24 Ausstellern, die auf 3000 Quadratmetern ihre Angebote präsentieren, viele Auto- und Motorradhändler. Vergessen wird das Fahrrad aber nicht: Zum Rahmenprogramm der zweitägigen Messe gehört auch ein Fahrradbasar, bei dem gebrauchte Räder aller Art vermittelt werden. Ditzingen Mobil findet in diesem Jahr am 6. und 7. Mai statt.

Für Experimentierfreudige: „Rund ums Rad“ in Maichingen

Sie sind umweltfreundlich, praktisch, und in Großstädten oft sogar schneller und flexibler als das Auto: Lastenräder. Wer über eine solche Anschaffung nachdenkt, kann verschiedene Typen des Lastenrads am 30. April von 10 bis 12 Uhr auf der Börse „Rund ums Rad“ in Maichingen Probe fahren. Selbstverständlich gibt es bei der Börse am Bürgerhaus auch allerlei gebrauchte Räder zu kaufen. Wer sein Fahrrad lieber loswerden möchte, kann einfach vorbeikommen – eine Anmeldung ist nicht nötig. Der ADFC steht für einen Rad-Check bereit.

Seit 20 Jahren im Kreis Esslingen: Markt in Aichtal-Aich

Der große Esslinger Fahrradbasar 2023 ist zwar schon vorbei, wer im Kreis Esslingen aber noch einen neuen Drahtesel braucht, muss nicht verzagen. Seit rund 20 Jahren veranstalten die Grünen eine große Fahrradbörse in der Festhalle von Aichtal-Aich, die in diesem Jahr am 1. April stattfindet. Die Abgabe der zu verkaufenden Räder startet um 10 Uhr, ab 13 Uhr ist die Börse eröffnet. Es gibt auch eine Technikberatung und Begutachtung.

Mit Codierservice: Fahrradbörse Ludwigsburg

Wer sich vor Diebstahl schützen will, der kann sein Fahrrad codieren. Einen entsprechenden Service bietet der ADFC Ludwigsburg auf der Fahrradbörse auf dem Ludwigsburger Rathausplatz am 23. April an. Von 10.30 bis 14 Uhr können hier außerdem gebrauchte, fahrtüchtige Räder, Roller, Kinderräder und Fahrradanhänger verkauft und gekauft werden. Was nicht verkauft wird, kann für eine soziale Einrichtung in Ludwigsburg gespendet werden.

Drei auf einen Schlag: Fahrradbörsen in Kornwestheim, Freiberg und Asperg

Wer unentschlossen ist, kann sich am 25. März von Fahrradbörse zu Fahrradbörse hangeln: Gleich drei finden an diesem Tag im Kreis Ludwigsburg statt. Von 9 bis 13 Uhr ist Fahrradmarkt auf dem Vorplatz des Kornwestheimer Bahnhofs. Von 10 bis 11.30 Uhr lädt der ADFC zur Börse samt Codieraktion an den Marktplatzsee in Freiberg am Neckar. In Asperg veranstalten die Grünen eine Fahrradbörse auf dem Schulhof der Goetheschule, los geht es um 12 Uhr.