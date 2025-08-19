Fahrleitungsschaden: Strecke von fünf Stadtbahnlinien in Stuttgart unterbrochen

Am Dienstagmorgen müssen sich Stadtbahn-Pendler gedulden. Wegen eines Fahrleitungsschadens sind derzeit fünf Linien unterbrochen. Diese Linien sind betroffen.

Wer am Dienstagmorgen mit den Stuttgarter Stadtbahnen unterwegs ist, braucht Geduld. Wegen eines Fahrleitungsschadens ist auf mehreren Linien aktuell die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Charlottenplatz unterbrochen, wie der VVS mitteilt. Betroffen sind demnach die Linien U7, U6 und U15. Auch auf den Linien U5 und U12 kommt es derzeit zu Streckenunterbrechungen: Auf der U5 zwischen den Haltestellen Weinsteige und Killesberg und auf der U12 zwischen Weinsteige und Milchhof.

Wie der VVS mitteilt, soll die Störung noch bis 8.30 Uhr andauern. Zwischen Schlossplatz/Charlottenplatz und Hauptbahnhof/Milchhof wird ein Ersatzverkehr mit Taxis oder Bussen eingerichtet. Außerdem werden die Stadtbahnen der verschiedenen Linien umgeleitet oder enden frühzeitig.

So fahren die Stadtbahnen aktuell

Stadtbahnen der Linie U5 fahren aktuell nur zwischen Leinfelden Neuer Markt und Waldau. Die Linie U6 fährt zwischen Flughafen/Messe (Airport/Fair) und Charlottenplatz sowie zwischen Gerlingen und Hauptbahnhof. Die Bahnen der Linie U7 sind derzeit nur zwischen Ostfildern Nellingen und Charlottenplatz sowie zwischen Mönchfeld und Hauptbahnhof unterwegs. Die U15 verkehrt nur zwischen Ruhbank (Fernsehturm)/Heumaden und Eugensplatz sowie zwischen Stammheim und Milchhof. Die Stadtbahnen der Linie U12 fahren aktuell zwischen Dürrlewang und Waldau sowie zwischen Remseck Neckargröningen und Milchhof.

Der VVS rät, vor der Fahrt die elektronische Fahrplanauskunft zu prüfen.