Ein Mercedes-Fahrer verursacht in Backnang einen Unfall und flieht. Doch der massiv beschädigte Mercedes macht ihm einen Strich durch die Rechnung.
Eine nächtliche Fahrt durch Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat am Dienstag ein folgenschweres Ende genommen. Ein 49-Jähriger war gegen 21.10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Aspacher Straße unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei beschädigte er das dort aufgestellte Verkehrszeichen – und sein eigenes Fahrzeug erheblich.