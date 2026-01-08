Fahndung in Stuttgart: Polizeihubschrauber über Stuttgart – das war der Grund

Die Polizei hat am Mittwochabend in Stuttgart nach einer Person gefahndet – auch aus der Luft. Das war der Grund für die Fahndung.

Der Einsatz eines Polizeihubschraubers hat am Mittwochabend zahlreiche Stuttgarter rätseln lassen. Die Polizei teilte zunächst lediglich mit, es handele sich um Fahndungsmaßnahmen im Bereich Untertürkheim. Hierbei werde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Man suche nach einer flüchtigen Person. „Eine Gefahr geht nicht aus“, schrieb die Polizei auf X. Im weiteren Verlauf sei der Polizeihubschrauber auch im Bereich Bad Cannstatt unterwegs gewesen.

Ein Sprecher der Polizei erläuterte am Donnerstagmorgen den Hintergrund der Aktion. Demnach habe das Robert-Bosch-Krankenhaus kurz nach 19 Uhr einen Patienten als vermisst gemeldet. Aus medizinischen Gründen hätte er jedoch dringend ins Krankenhaus zurückkehren sollen. Die Polizei habe deshalb eine umfangreiche Suche eingeleitet, bei der auch der Hubschrauber eingesetzt worden sei.

Polizeihubschrauber über Stuttgart: Suche mit Happy End

Der Patient wurde schließlich gefunden – allerdings wohl nicht aus der Luft. Vielmehr fand man ihn an seiner Wohnanschrift. „Um kurz nach 1 Uhr war er wieder auf seiner Station“, sagte der Polizeisprecher.

Einsätze dieser Art kommen immer wieder vor. So war zum Beispiel im November ebenfalls ein Polizeihubschrauber über Untertürkheim bei einer Vermisstensuche eingesetzt worden. Damals war nach einem älteren Herrn gesucht worden – ebenfalls aus medizinischen Gründen.