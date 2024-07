Fahndung im Schlossgarten: Frau am helllichten Tag vergewaltigt?

Frau am helllichten Tag vergewaltigt?

1 Die Polizei nimmt das mutmaßliche Opfer zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam. Foto: dpa/David Inderlied

Die Polizei ermittelt nach einem Zwischenfall im Schlossgarten. Zeugen schlagen Alarm, als sie eine Frau mit einem Mann im Gebüsch sehen. Die Hintergründe sind noch unklar.











Bei dieser Beobachtung haben Zeugen am Montag im Schlossgarten zum Handy gegriffen und die Polizei alarmiert: Sie sahen gegen 13.50 Uhr, wie ein Mann in einem Gebüsch am Ferdinand-Leitner-Steg Geschlechtsverkehr hatte. Da sie von einem Übergriff ausgingen, wählten sie den Notruf. Zu dem Eindruck trug auch die Tatsache bei, dass der Mann flüchtete, als er die Passanten bemerkte – er hatte sich offenbar unbeobachtet gewähnt.