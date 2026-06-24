Griechenland verspricht traumhafte Inseln, gutes Essen und einen entspannten Lebensstil. Doch wer zum ersten Mal dorthin reist, steht vor vielen Fragen: Welche Inseln lassen sich direkt erreichen? Wann bucht man die Fähren? Und mit welchen Kosten muss man für eine Woche rechnen?

Traumhafte Inseln, gutes Essen und weiß getünchte Häuser: Griechenland gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Europas. Doch wer zum ersten Mal eine Reise dorthin plant, steht schnell vor vielen Fragen. Welche Inseln lassen sich direkt aus Deutschland erreichen? Wie funktioniert Inselhopping eigentlich? Wann sollte man die Fähren buchen? Und wie teuer ist eine Woche Urlaub wirklich? Dieser Guide erklärt die wichtigsten Punkte, die Reisende vor ihrem Griechenland-Urlaub kennen sollten.

Mehr als nur Santorini und Mykonos Griechenland besteht aus rund 6.000 Inseln und Inselchen, von denen etwa 200 dauerhaft oder saisonal bewohnt sind. Dazu kommen das Festland, historische Städte, Berge und eine der längsten Küstenlinien Europas. Diese Vielfalt macht das Land attraktiv, aber auch unübersichtlich für die Reiseplanung.

Viele denken bei Griechenland zuerst an bekannte Inseln wie Kreta, Santorini oder Mykonos. Tatsächlich hängt die beste Reiseerfahrung aber stark davon ab, welche Art von Urlaub man sucht: lebhaft, ruhig, naturverbunden oder kulturell geprägt. Genau deshalb lohnt es sich, vorab zu überlegen, ob eine einzelne Insel reicht oder ob eine Kombination aus Inseln und Festland besser passt.

Anreise: Direkt auf die Insel oder über Athen?

Griechenland lässt sich auf zwei Arten bereisen: klassisch über Athen oder direkt auf eine Insel. Letzteres ist in vielen Fällen die einfachere Variante.

Vor allem in den Sommermonaten gibt es zahlreiche Direktflüge aus Deutschland nach Kreta, Rhodos, Kos, Korfu und saisonal auch nach Santorini oder Mykonos. Wer nur eine Insel besucht, spart so oft mehrere Stunden Reisezeit.

Athen ist dagegen vor allem dann sinnvoll, wenn mehrere Inseln kombiniert werden oder eine Rundreise über das Festland geplant ist.

Inselhopping: Wie das System wirklich funktioniert

Das Rückgrat des Reisens in Griechenland ist das Fährennetz. Es verbindet die Inseln untereinander und mit dem Festland. Der wichtigste Knotenpunkt ist der Hafen von Piräus bei Athen, von dem aus viele Verbindungen in die Ägäis starten.

Besonders gut verbunden sind die Kykladen-Inseln. Wer etwa auf Santorini landet, kann relativ einfach weiter nach Naxos, Paros oder Mykonos reisen. Auch die Inselgruppe der Dodekanes oder die Ionischen Inseln sind durch regelmäßige Fährverbindungen erreichbar.

Die Fahrzeiten variieren stark: Manche Strecken dauern nur zwei bis drei Stunden, andere fast einen ganzen Tag. Schnellfähren verkürzen die Reisezeit, sind aber teurer und bei starkem Wind weniger angenehm.

Eine wichtige Faustregel lautet: Zwei Inseln in einer Woche sind häufig ideal. Mehr wirkt oft stressig, weil ein großer Teil der Zeit für Transfers verloren geht.

Fähren buchen: Wann und wie man planen sollte

In der Nebensaison lassen sich viele Fähren spontan vor Ort buchen. In der Hauptsaison zwischen Juni und September sieht das anders aus: Beliebte Verbindungen sind dann oft Wochen im Voraus ausgebucht. Wer im Sommer reist, sollte daher frühzeitig reservieren, besonders bei Strecken zwischen stark frequentierten Inseln. Spontaneität ist möglich, aber riskant.

Die Buchung erfolgt heute meist online über Plattformen wie Ferryhopper oder Direct Ferries. Dort lassen sich Routen, Zeiten und Anbieter vergleichen und direkt buchen. Alternativ kann man Tickets auch direkt bei den Reedereien kaufen.

Die meisten Tickets sind digital und werden per QR-Code auf dem Smartphone vorgezeigt. Trotzdem sollte man früh am Hafen sein, da das Boarding oft 30 bis 60 Minuten vor Abfahrt beginnt und die Abläufe zügig sind.

Fortbewegung auf den Inseln

Die Mobilität auf den Inseln hängt stark von der jeweiligen Größe des Eilands ab. Auf kleineren Inseln sind Busse, Roller oder Quads die gängigsten Optionen. Sie ermöglichen flexible Ausflüge zu abgelegenen Stränden und Dörfern.

Auf größeren Inseln wie Kreta oder Rhodos ist ein Mietwagen meist die bessere Wahl. Viele der schönsten Orte liegen abseits der Hauptstraßen, und die Distanzen werden oft unterschätzt. In der Hochsaison sollten Fahrzeuge unbedingt im Voraus gebucht werden, da die Nachfrage oft sehr hoch ist.

Kosten: Was eine Woche Griechenland wirklich kostet

Griechenland gilt bei den Kosten insgesamt als eher moderates Reiseland. Das kann aber je nach Insel stark variieren. Besonders Mykonos und Santorini liegen preislich deutlich über dem Durchschnitt, während weniger bekannte Inseln oft günstiger sind.

Für eine Woche inklusive Flug, Unterkunft, Verpflegung und Transport sollten Reisende grob zwischen 800 und 1.500 Euro pro Person einplanen. Komfort- oder Luxusreisen liegen preislich deutlich darüber. Die größten Kostenfaktoren sind Unterkünfte in der Hochsaison, Fähren zwischen Inseln und Mietwagen.

Geld, Karte und praktische Organisation

Der Euro ist Landeswährung, Kartenzahlung ist in den meisten touristischen Regionen üblich. Dennoch bleibt Bargeld wichtig, da kleinere Tavernen, Kioske oder abgelegene Orte nicht immer Karten akzeptieren.

Geldautomaten gibt es auf allen größeren Inseln, sie können im Sommer jedoch stark frequentiert und dadurch nicht mehr gut befüllt sein. Eine Kombination aus Karte und Bargeld ist daher die wohl sicherste Lösung.

Alltag in Griechenland: langsamer, später, sozialer

Der Tagesrhythmus unterscheidet sich deutlich von Mitteleuropa. Mittag- und Abendessen finden oft später statt, und besonders im Sommer beginnt das Leben erst nach Sonnenuntergang richtig.

Tavernen füllen sich häufig erst gegen 21 Uhr oder später. Essen ist dabei weniger schnelle Versorgung als soziales Ereignis, das sich über Stunden ziehen kann.

Leitungswasser, Essen und Trinkgeld

Leitungswasser ist in vielen Regionen grundsätzlich trinkbar, wird auf Inseln aber oft gemieden oder hat einen ungewohnten Geschmack. Viele Reisende greifen daher auf Flaschenwasser zurück.

Die griechische Küche ist deutlich vielfältiger, als Klassiker wie Gyros, Souvlaki oder Moussaka zunächst vermuten lassen. Auch für vegetarische Ernährung ist sie gut geeignet: Gemüse, Hülsenfrüchte, Olivenöl und Käse spielen eine zentrale Rolle.

Trinkgeld ist nicht verpflichtend, aber üblich. In Restaurants werden meist fünf bis zehn Prozent gegeben oder der Betrag einfach aufgerundet.

Beste Reisezeit für Griechenland

Die angenehmsten Reisemonate sind Mai, Juni und September. In dieser Zeit ist das Wetter warm, aber nicht extrem heiß, und viele Orte sind weniger überlaufen.

Juli und August gelten als Hochsaison mit sehr hohen Temperaturen, vollen Stränden und höheren Preisen. Wer flexibel ist, fährt besser außerhalb dieser Monate.