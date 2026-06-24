Griechenland verspricht traumhafte Inseln, gutes Essen und einen entspannten Lebensstil. Doch wer zum ersten Mal dorthin reist, steht vor vielen Fragen: Welche Inseln lassen sich direkt erreichen? Wann bucht man die Fähren? Und mit welchen Kosten muss man für eine Woche rechnen?
Traumhafte Inseln, gutes Essen und weiß getünchte Häuser: Griechenland gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Europas. Doch wer zum ersten Mal eine Reise dorthin plant, steht schnell vor vielen Fragen. Welche Inseln lassen sich direkt aus Deutschland erreichen? Wie funktioniert Inselhopping eigentlich? Wann sollte man die Fähren buchen? Und wie teuer ist eine Woche Urlaub wirklich? Dieser Guide erklärt die wichtigsten Punkte, die Reisende vor ihrem Griechenland-Urlaub kennen sollten.