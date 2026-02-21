FA Göppingen unterliegt Kiel: In der Crunchtime genießt nur der THW

Gegen die offensive Deckung des THW Kiel findet Frisch Auf Göppingen gegen Ende keine Lösungen – der deutsche Rekordmeister schlägt eiskalt zu und gewinnt mit 28:24.
Bei der knappen 22:21-Führung im Handball-Bundesligaspiel bei Frisch Auf Göppingen fünf Minuten vor Schluss für den THW Kiel betätigte THW-Coach Filip Jicha den Buzzer und sagte anschließend zu seiner Mannschaft: „Genießt die Crunchtime!“ Genuss nach THW-Art in der entscheidenden Spielphase sah dann so aus, dass die Zebras eiskalt zuschlugen und dann doch noch souverän die Auswärtshürde mit 28:24 (12:10) nahmen. „Wir haben 50 Minuten tollen Handball gespielt. Es war zum Greifen nah, dass wir einen Großen nicht nur ärgern, sondern auch etwas Zählbares holen“ sagte Frisch-Auf-Coach Ben Matschke.