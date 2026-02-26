Extremsportler Jonas Deichmann: In seinem neuen Großprojekt geht es rund – „Around Europe“

Der in Stuttgart geborene Ausnahmesportler Jonas Deichmann kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Bei seinem neuen Abenteuer kommt er ohne Begleittross aus. Allein sein wird er aber nicht.
Sein letztes Mammutprojekt liegt schon gut anderthalb Jahre zurück. In der mittelfränkischen Ironman-Hochburg Roth vollbrachte Jonas Deichmann etwas, das noch kein Mensch vor ihm geschafft hatte: Er legte 120 Ironman am Stück zurück. Jeden Tag einen. Ohne Unterbrechung. Ohne Ruhetag. In nackten Zahlen heißt das: Jeden Tag 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Rad fahren, 42,2 Kilometer laufen.