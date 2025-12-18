Explosion im Jemen: Mindestens drei Tote und 13 Verletzte
Bei einer Explosion im südlichen Jemen sind mindestens drei Menschen getötet worden (Archivfoto). Foto: Osamah Yahya/dpa/Osamah Yahya

Seit einem Jahrzehnt ist der Jemen faktisch gespalten, denn die Huthi-Miliz hat den Norden fest im Griff. In Tais im Süden kommt es zu neuen Spannungen.

Bei einer Explosion im südlichen Jemen sind mindestens drei Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Vor dem Hauptquartier der Islah-Partei im Ort Tais sei ein Sprengsatz explodiert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Alle Opfer seien Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. 

 

Tais ist eine der am stärksten besiedelten Städte des Landes und unter Kontrolle der jemenitischen Regierung. Die islamistische Islah ist eine der größten politischen Parteien im Jemen.

Jemen ist seit mehr als zehn Jahren gespalten, seit die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz den Norden überrannte und unter ihre Kontrolle brachte. Saudi-Arabien kämpft mit Verbündeten an Seite der Regierung im Versuch, die Miliz zurückzudrängen. Zugleich gibt es Spannung innerhalb dieser Allianz: Im Süden und Osten nahmen Separatisten, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt werden, große Gebiete ein und drängten die Regierungstruppen zurück.

 