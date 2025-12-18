Explosion im Jemen: Mindestens drei Tote und 13 Verletzte

1 Bei einer Explosion im südlichen Jemen sind mindestens drei Menschen getötet worden (Archivfoto). Foto: Osamah Yahya/dpa/Osamah Yahya

Seit einem Jahrzehnt ist der Jemen faktisch gespalten, denn die Huthi-Miliz hat den Norden fest im Griff. In Tais im Süden kommt es zu neuen Spannungen.











Link kopiert



Bei einer Explosion im südlichen Jemen sind mindestens drei Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Vor dem Hauptquartier der Islah-Partei im Ort Tais sei ein Sprengsatz explodiert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Alle Opfer seien Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.